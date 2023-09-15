CHP'de meydan ateş hattı! Kılıçdaroğlu yanlısı Yarkadaş Özel'e ateş püskürdü: Hepiniz oradaydınız!
14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP’nin yaşadığı hezimet ‘değişim’ çağrılarını beraberinde getirmişti. Ekrem İmamoğlu'nun fitili ateşlemesinin ardından bugün tavşan aday Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı adaylığını açıkladı. Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklaması yandaş Barış Yarkadaş'ın tepkisini çekti. Yarkadaş, "Parti kültürünü paspas ediyor, bu yüzden CHP'yi yönetemez. Hepiniz oradaydınız, vekil listesini ben mi yazdım?" dedi. Öte yandan Özel'in 'ön seçim' çağrısını da eleştiren Yarkadaş, “Ön seçim” için “oyuncak” diyenlerin bugün ön seçimden bahsetmesi aklımızla alay etmektir. Hiçbir inandırıcılığınız yok" ifadelerini kullandı.
14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine yeni yeniden yenilgiye uğrayan CHP'de seçimin hemen ertesi günü Ekrem İmamoğlu ile başlayan 'değişim' çıkışı her geçen gün artarak devam etti.
Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'nun "Meclis'teki son konuşmam" sözlerine ağladığı görülen Özgür Özel, adaylık açıklamasında CHP Lideri'ni hedef almaktan da geri durmadı.
Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bugün Özgür Özel'in adaylığını açıklaması, Kılıçdaroğlucuları çileden çıkardı.
BAY KEMAL YANLISI YARKADAŞ ÖZEL'E ATEŞ PÜSKÜRDÜ
CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yarkadaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Özgür Özel'in basın açıklamasına katılan vekillerin sayısı beklenenin çok altında…
39 milletvekilinin ittifaka verilmesini onaylayan, el kaldıran ve itiraz etmeyenler, kime neyi şikayet ediyor?
Hepiniz oradaydınız… Vekil listesini ben mi yazdım? "Vera'nın babası" 7 dönemdir vekillik yapan "değişimciler"in aklına bugün mü geldi? Biriniz fedakarlık yapıp aday olmasaydınız! Çok ayıp…
10 Mart 2018'de yapılan tüzük kurultayında "Kılıçdaroğlu'na sınırsız yetki" verilmesi için el kaldıran ve "üyeye dayalı ön seçimin yapılması" maddesine canhıraş bir biçimde itiraz eden tüm vekiller bugün toplantıya katılmış.
CHP Genel Merkezi, tüzük kurultayının görüntülerini yayınlamalı ve kimin hangi maddeye oy verdiğini göstermelidir.
"HİÇBİR İNANDIRICILIĞINIZ YOK"
Ön seçim isteyen ve Kılıçdaroğlu'na sınırsız yetki verilmesine itiraz edenler hakkında düzenlenen "Grubun Uyumunu Bozanlar" raporu ile raporun altındaki imzalar da açıklanmalıdır.
Biz her şeyi bizzat yaşadık. O günleri hiç unutmayacak ve her zaman hatırlatacağız.
"Ön seçim" için "oyuncak" diyenlerin bugün ön seçimden bahsetmesi aklımızla alay etmektir. Hiçbir inandırıcılığınız yok…
Özgür Özel'e çağrı: 10 Mart 2018 tarihinde yazılan tüzük kurultayında ön seçimin kaldırılması için neden "Kaldırılsın" oyu verdin?
"BU ÇARPIK BAKIŞA KİMSE PRİM VERMEZ"
Ve diğer arkadaşlar: Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındıktan sonra mı fark ettiniz kötüye gidişi? Samimi bir özeleştiri bekliyoruz. Partiyi yıllarca siz yönettiniz, şimdi kime neyi şikayet ediyorsunuz? Değişim istiyorsanız işe kendinizden başlayın ve vekillik dışındaki tüm görevlerinizi bırakın… Hiçbir kurula aday olmayacağınızı da ilan edin…
24, 25, 26, 27 ve 28. dönem Milletvekili Özgür Özel: "Milletvekilleri, belediye başkanları için 3 dönem kuralı getirilecektir…" Özgür Özel, "TBMM Grubu Kılıçdaroğlu'nun yetki alanında değil" diyor.
Bugünkü yazımda bu çarpık bakışa yer vermiştim. Özel, parti kültürünü paspas ediyor. Bu yüzden CHP'yi yönetemez zaten… Bu çarpık bakışa kimse prim vermez.
CHP Genel Merkezi, il kongrelerinde tüm adayların özgürce konuşması için bir genelge yayımlayacak.
İMAMOĞLU'NA LİBOŞ GÖNDERMESİ
Barış Yarkadaş geçtiğimiz günlerde de değişim fitilini ateşleyen Ekrem İmamoğlu'nu hedef almıştı.
Yarkadaş, katıldığı bir televizyon programında "Ben bu partiyi değiştireceğim diyemezsin sana bu partiyi değiştirmezler! CHP'yi değiştirecekmiş. Neyi değiştireceksin CHP'de? Liboş bir tarife" demişti.
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