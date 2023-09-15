CHP’de meydan ateş hattı! Kılıçdaroğlu yanlısı Yarkadaş Özel’e ateş püskürdü: Hepiniz oradaydınız!

10 Mart 2018'de yapılan tüzük kurultayında "Kılıçdaroğlu'na sınırsız yetki" verilmesi için el kaldıran ve "üyeye dayalı ön seçimin yapılması" maddesine canhıraş bir biçimde itiraz eden tüm vekiller bugün toplantıya katılmış.

CHP Genel Merkezi, tüzük kurultayının görüntülerini yayınlamalı ve kimin hangi maddeye oy verdiğini göstermelidir.

"HİÇBİR İNANDIRICILIĞINIZ YOK"

Ön seçim isteyen ve Kılıçdaroğlu'na sınırsız yetki verilmesine itiraz edenler hakkında düzenlenen "Grubun Uyumunu Bozanlar" raporu ile raporun altındaki imzalar da açıklanmalıdır.

Biz her şeyi bizzat yaşadık. O günleri hiç unutmayacak ve her zaman hatırlatacağız.