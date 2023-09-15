Eski CHP’li Yılmaz Ateş’ten Özgür Özel’e tepki: 12 yıl görev yapıp bütün suçu Kılıçdaroğlu’na yüklüyor!

Buraya kadar her şey normaldi. Ancak Özel'in Kılıçdaroğlu'nun yıllarca kurmayı olarak bir tek eleştiri getirmeyerek adaylığını açıkladığı gün alaşağı eden söylemlerde bulunması büyük tepki çekti.

Özel, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanı Seçim sonuçlarına ilişkin parti yönetimine eleştirilerini sıraladığı açıklamasında, "Seçim öncesi Türkiye'de oluşan büyük umut ve değişim inancı hızla derin bir hayal kırıklığına dönüştü. Toplumsal talep ve ihtiyaçların aksine partimizin yönetimi, yenilginin nedenlerini ciddiyetle araştırıp yeni bir yol haritası çizmedi. Alınan sonuca farklı bahaneler üretti ve yenilginin siyasi sorumluluğunu maalesef üstlenmedi. Parti içi iktidarı korumaya odaklandı." değerlendirmesinde bulundu.