Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı! CHP’de neler olacak?

Muhalefetin içine düştüğü durumu 4 yıldır ben anlatıyorum. Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığının içine düştüler ve içinden çıkamadılar. Sadece 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin' diyebildiler ve bir siyasal üretim yapmadılar. Dış politika, ekonomi ve benzeri hiçbir konuya dair bir beyanları yok. Sadece öfke ve nefret vaat ettiler. Özgür Özel parti içi çekişmelere yönelmiş içinde siyaset olmayan çok içeriksiz ve 'siz kalkın biz gelelim' tarzında bir konuşma yaptı. Parti içinde bunların anlamı vardır ama Türkiye siyasetine çok anlamlı bir şey ifade etmiyor. CHP'nin sorunları tek kurultay ile çözülmez. Muhtemelen bir kurultaylar serisinin ilk başlangıcı diyebiliriz."