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Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı! CHP’de neler olacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 15.09.2023 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023
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Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı! CHP’de neler olacak?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri boyunca aldığı sayısız yenilgi sonrası istifaya yanaşmaması sonrası CHP'de başlayan değişim hareketindeki isimlerden Özgür Özel düzenlediği basın toplantısında adaylığını açıkladı. CHP’de değişim rüzgarına ilk desteği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi. Peki Genel Başkanlık için adı geçen Ekrem İmamoğlu neden ön plana çıkmadı? Bundan sonra CHP’de neler olur? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Serkan Toper ve kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş değerlendirdi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel parti genel merkezinde CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Özel açıklamasında "Bu kendinde suç görmeyenlerin hikayesidir. Parti yönetimi yenilginin sorumluluğunu üstlenmedi" dedi.

Özgür Özel, "Güçlü ve umut veren bir değişim için partinin lideri, kadrosu, tüzüğü yenilenmelidir. İttifaklar parti vicdanını yaralamamalıdır. 39 vekilin başka partilere verilmesi büyük yara açtı. Sorumluluk üstlenmeyen bir yönetim tarzı kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

CHP'de değişim rüzgarına ilk desteği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi ve "CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye'nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel'e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum" dedi. Özgür Özel'in TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na destek vermesi ise tepki çekti. Gündemin sıcak başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan avukat Serkan Toper ve kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş değerlendirdi.

İhsan Aktaş'ın öne çıkan sözleri:

"Öncelikle yarış Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında başladı. İmamoğlu kendisini o kadar büyük görüyor ki her şeye aday ve İstanbul'u bile beğenmedi. Eğer gidişat değişimcilerin lehine pozisyonda olsaydı muhtemelen Ekrem İmamoğlu aday olurdu. Biraz havayı kokladılar. Mahallede, ilçede illerde yavaş yavaş bunu yaptılar ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun etkin olduğu görüldü.

Elbette kongredir yarış vardır ve iki taraflıdır ama CHP içerisindeki genel kanaat kongreyi Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı yönündedir. CHP'de sorun o kadar derin ki siyasal anlamda son 7-8 yıldır bir şey üretmediler. Değişimciler ile eski yönetimin söylemlerine bakınca aralarında bir fark yok. Daha doğrusu ortada bir siyasal söylem yoktur. Ekrem İmamoğlu daha genç ve yakışıklı olduğunu söylüyor. Onları kaldırıp oturmak istiyor.

Muhalefetin içine düştüğü durumu 4 yıldır ben anlatıyorum. Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığının içine düştüler ve içinden çıkamadılar. Sadece 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin' diyebildiler ve bir siyasal üretim yapmadılar. Dış politika, ekonomi ve benzeri hiçbir konuya dair bir beyanları yok. Sadece öfke ve nefret vaat ettiler. Özgür Özel parti içi çekişmelere yönelmiş içinde siyaset olmayan çok içeriksiz ve 'siz kalkın biz gelelim' tarzında bir konuşma yaptı. Parti içinde bunların anlamı vardır ama Türkiye siyasetine çok anlamlı bir şey ifade etmiyor. CHP'nin sorunları tek kurultay ile çözülmez. Muhtemelen bir kurultaylar serisinin ilk başlangıcı diyebiliriz."

Serkan Toper'in canlı yayında değerlendirmeleri:

"Özgür Özel'in izlerken gördük ki herhangi bir siyasal duruş farkı ortaya koymuyor. Aynı cümleleri farklı şekilde dile getirdi. Bilinen eski sadrazamın yeni sadrazama bıraktığı 3 mektup hikayesini gördük. Özgür Özel bol bol tutamayacağı vaatler verdi ve kendisinden öncekini kötüledi. Parti içinde iktidar olunca demokrasi lafları rafa kaldırılır. Özgür Özel'den önce Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Baykal ile ilgili aynı cümleleri kurmuş parti için demokrasiye atıflar yapmıştır.

Bugün Özgür Özel tek adam rejimi suçlaması yaptı. Özgür Özel bu söylemlerde haksız değildir. Kafası oldukça karışık; Atatürk ve İsmet Paşa ile başladı Kür sorunu ile bitirdi. Yeşil Sol Parti'ye zeytin dalı uzattı. Dış politikaya dair bir üstün körü cümle kurdu. Türkiye'nin mevcut dış politik sorunları ile ilgili tek kelime etmedi.

Özgür Özel aslında "İyi ki seçilmemişsiniz" kervanına katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelttiği suçlamaları duyunca biz bunu gördük. 39 vekil verilmesini gizli protokollerle bakanlık verilmesini eleştirdi. İşte bu yüzden "İyi ki seçilmemişsiniz" kervanına katıldı. Özgür Özel bugün anlattığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki sim ve onun için ağlayan biridir. Seçim sonrası hiçbir ders almadığını ortaya koydu."

Neden Özgür Özel’in arkasına saklandı? NEDEN ÖZGÜR ÖZEL'İN ARKASINA SAKLANDI?
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