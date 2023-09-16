Kılıçdaroğlu'na karşı iki aday! Özgür Özel 'emanetçi' Genel Başkan mı? CHP hangi tiyatroyu sergiliyor?
Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. 14 ve 28 Mayıs seçim sonuçları üzerinden parti yönetimini eleştiren Özgür Özel, "Yönetim, yenilginin sorumluluğunu üstlenmedi." dedi. Özel'in farklı partilerden 39 milletvekilinin CHP listelerinden seçilmesine ve parti yönetimindeki danışmanlık kadrolarına yönelik eleştirileri de oldu. Özgür Özel’den sonra Örsan Öymen de adaylık açıklaması yaptı. Öymen konuşmasında “Ne yazık ki partimiz statükocularla, sahte değişimciler arasında sıkışıp kalmıştır.” dedi. Peki CHP’de neler oluyor? 2 isimin Kılıçdaroğlu’na karşı şansı var mı? Özgür Özel’e kim neden destek veriyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir ile Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.
CHP'de Genel Başkanlık yarışı hız kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel ve Örsan Öymen Genel Başkanlığa adaylığını açıkladı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "lider değişmeli" dedi. Genel Başkan adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulundu. CHP'li özel, ittifak ortalarına 39 milletvekili verilmesine tepki gösterdi.
Özgür Özel'in adaylığı ile ilgili CHP'den ilk açıklama Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi. Öztrak "Hayırlı olsun" demekle yetindi. Özgür Özel'den dakikalar sonra ise Örsan Öymen CHP koltuğu için adaylığını açıkladı. Öymen, "Ne yazık ki partimiz statükocularla, sahte değişimciler arasında sıkışıp kalmıştır. CHP bir çıkmaz sokağın içerisindedir. Mutlaka bir üçüncü yol açmamız gerekiyor. Bu yol 6 ok yoludur. Bu yolu açmak için CHP genel başkanlığına aday adayı olmaya karar verdim ve bunu ilan ediyorum" dedi.
Peki Özgür Özel 'emanetçi' Genel Başkan mı? CHP'de neler oluyor? 2 isimin Kılıçdaroğlu'na karşı şansı var mı? Özgür Özel'e kim neden destek veriyor? Özgür Özel'in genel başkanlık adaylığının arkasında kimler var? Neden aday oldu neden istifa etmedi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir ile Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.
Ekrem Kızıltaş'ın öne çıkan sözleri:
"Özgür Özel'in aday olacağına dair sinyaller verildiğinde bir çok insan değişik yorumlar yaptı. Bunlardan biri "Tavşan aday" tabiriydi. Aday olmayıp adaymış gibi ortaya çıkıp etrafında insanları topladıktan sonra lehine çekileceği kişi için çalışmak anlamına gelir bunun için sahte aday demek daha doğru olur. Özgür Özel'in çıkışına ve söylediklerine bakarsanız kendisine bile güven vermeyen şeylerdir. Eleştirdiği ve yanlış olduğunu söylediği her şeyin paydaşlarından biri kendisidir. Buradan sonra aday olup seçilmek istemek tuhaf bir durumdur.
Değişim ama neyin değişimi! Özgür Özel sadece isimlerin değişiminden yana ama zihniyet değişimi hakkında bir söylem yok. Bu da kurultayda Kılıçdaroğlu lehine çekilebileceğinin işareti. Kılıçdaroğlu delege konsalidasyonu yönünden kendini daha iyi konuma getirme çabasında. Burada kayıp ve kaçaklar olabilir. Kılıçdaroğlu'nun yerini sağlamlaştırdığını söyleyebiliriz. Ortalık biraz demokrat gözüksün farklı adaylar var gibi gözüksün diye ortaya çıktı. Örsan Öymen'in çıkışı daha sahici ama çok anlamlı değil. Öymen'in adaylığı Özel'in adaylığından daha sahici.
Millet huzurunda bir tiyatro oynuyorlar. CHP Genel Merkezi adaylara kolaylık sağlanması için il teşkilatlarına genelge gönderiyor. Halbuki daha önceki dönemlerde aday olanların başlarına neler geldiğini hep birlikte görüyoruz. Mustafa Sarıgül, Muharrem İnce olaylarında biz bunu gördük. Olabildiğince engellendiklerini konuşma haklarının tümüyle kısıtlandıklarını falan gördük. Özgür Özel aday olunca Genel Merkez'dan oraya buraya mesajlar gitmesi ilginçtir.
Burada aslında daha da vahim bir durum var. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine verdiği Grup Başkanı görevini de halen kullanmak derdinde. Kongrelerde rahat konuşmak bahanesi kullanılıyor ama Genel Merkez'in gönderdiği genelgeye bakılırsa böyle bir şeye gerek de yok. Tuhaf bir şekilde aslında senaryo olarak da başarısız bir tiyatro ile karşı karşıyayız."
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