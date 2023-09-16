Kılıçdaroğlu’na karşı iki aday! Özgür Özel ’emanetçi’ Genel Başkan mı? CHP hangi tiyatroyu sergiliyor?

Ekrem Kızıltaş'ın öne çıkan sözleri:

"Özgür Özel'in aday olacağına dair sinyaller verildiğinde bir çok insan değişik yorumlar yaptı. Bunlardan biri "Tavşan aday" tabiriydi. Aday olmayıp adaymış gibi ortaya çıkıp etrafında insanları topladıktan sonra lehine çekileceği kişi için çalışmak anlamına gelir bunun için sahte aday demek daha doğru olur. Özgür Özel'in çıkışına ve söylediklerine bakarsanız kendisine bile güven vermeyen şeylerdir. Eleştirdiği ve yanlış olduğunu söylediği her şeyin paydaşlarından biri kendisidir. Buradan sonra aday olup seçilmek istemek tuhaf bir durumdur.