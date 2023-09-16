CHP'nin yeni Genel Başkan adayı Özgür Özel'e İzmir'de protesto: Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu
CHP'de Genel Başkanlığı açıklayan Özgür Özel, İzmir İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunurken, bir grup genç tarafından salonda "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu" sloganları atıldı. Özel ise gençlere dönerek "Bunu size kim yapın dediyse yapmayın. Bu talimatı veren de beni susturamaz" dedi. Bu olaydan sonra gerilimin arttığı salonda blok liste tartışması çıkarken salondaki birbirine girdi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir hezimet yaşamasına rağmen istifaya yanaşmayan Kılıçdaroğlu, faturayı MYK ve danışman üyelerine keserek 'yola devam' mesajı verdi.
İMAMOĞLU'NDAN ÖZEL'E DESTEK
Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı partide tepki toplarken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimler Bay Kemal'e karşı bayrak açarak 'değişim' çağrısı yaptı. Ancak Ekrem İmamoğlu, kurultayda destek göremeyeceğini fark edince rotayı İBB'ye kırarak Özgür Özel'e destek verme kararı aldı.
MEDYA ÜZERİNDEN PASLAŞTILAR
Tavşan aday için konuşan İmamoğlu "CHP'nin tarihini bilen geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan biri Özgür Özel'dir başkaları da vardır" ifadelerini kullandı.
Özel ise İmamoğlu'na yönelik yaptığı açıklamada "Ortak hayallerimiz var" diyerek mesaj yolladı.
ADAYLIĞINI RESMEN AÇIKLADI
Bu gelişmeler sonrası dün kameralar karşısına geçen Özgür Özel CHP genel Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada adaylığını resmen açıkladı.
KILIÇDAROĞLU'NA SAĞLI SOLLU
Yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nun seçim mağlubiyetinin sorumluluğunu üstlenmediğini belirten Özel "Güven duygusunu yitiren seçmenimiz duygusal kopuşa sürüklendi." ifadelerini kullandı.
39 vekilin farklı partilere verilmesinin unutulmaz bir hasar bıraktığını söyleyen Özel, Grup Başkanlığı görevinden istifa etmeyeceğini de vurguladı.
İLK TEBRİK İMAMOĞLU'NDAN
Özel'in açıklamaları sonrasında ise ilk tebrik CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu yaptığı paylaşımda "CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye'nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel'e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum" dedi.
İZMİR'DE ÖZEL PROTESTO: GENÇLİĞİN UMUDU KILIÇDAROĞLU
Adaylığını ilan eden Özgür Özel bugün CHP İzmir Kongresi'nde konuşma yaptı. Özel'in konuşma yaptığı esnada bir grup tarafından "Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu" sloganları atıldı.
Özel ise gençlere dönerek "Bunu size kim yapın dediyse yapmayın. Bu talimatı veren de beni susturamaz" dedi.
BÜYÜK KAVGA ÇIKTI TOPLANTIYA ARA VERİLDİ
CHP İzmir İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde çarşaf ve blok listeyle seçime gitmek isteyen gruplar arasında arbede çıktı, toplantıya ara verildi.
Fuar İzmir'de düzenlenen kongre, parti genel başkanlığı için adaylıklarını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel ve Örsan Kunter Öymen, milletvekilleri ve delegelerin katılımıyla başladı.
Kongrenin açılış konuşmasını yapan İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, partililer olarak birbirleriyle rakip değil "çıtayı daha yukarıya koyma yarışındaki yoldaşlar olarak" bir arada bulunduklarını söyledi.
Aslanoğlu, "Bu kongrede sadece il örgütünü, yönetimi seçmeyecek İzmir duruşuyla tüm Türkiye'ye mesaj vereceğiz. Yaklaşan yerel seçimler öncesi gücümüze güç katacağız." dedi.
Divan başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre'nin seçildiği kongrede genel başkan adayları Özel ve Öymen birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından divana, seçimin blok liste ile yapılması için önerge verildi. Bu sırada bir grup partili slogan atarak kürsüye yürüdü. Grubu sakinleştirmek isteyen Zeynel Emre, "CHP'ye bu yakışmaz, yerinize oturun, sakin olun. Tüm kameralar sizi çekiyor." uyarısında bulundu.
Seçime çarşaf liste ile gidilmesini isteyen taraflarla blok liste taraftarları arasındaki gerginlik arbedeye dönüştü. Yumruklaşmaların yaşandığı arbede sırasında protokol bölümünün önündeki sehpa, sandalye ve masaların devrildiği görüldü.
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin araya girmesi ile salondaki gerginlik son buldu. Protokol üyeleri salon dışına alındı ve toplantıya ara verildi.
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