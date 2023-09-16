16 Eylül 2023, Cumartesi
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Canan Kaftancıoğlu’ndan Özgür Özel’e üstü kapalı mesaj yolladı: Kardeşim önce kendinizi değiştirin
14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerden hezimetle ayrılan CHP'de başlayan değişim hareketinin öncülerinden Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı. Tüzük değişikliğinden 3 dönem kuralına kadar pek çok konuya vurgu yapan Özel'in sözleri Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden olan Canan Kaftancıoğlu'nu kızdırdı. Kaftancıoğlu, Özel'in açıklamalarına üstü kapalı mesaj yolladı. Kaftancıoğlu, "2018'deki tüzüğün mimarı olanlar çıkıyor diyor ki 'Partide değişim şart'. Kardeşim önce kendinizi değiştirin ya başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Neyi değiştireceksiniz? Kendinizi değiştirmenin dışında" dedi.