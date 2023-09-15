CHP’li Mehmet Sevigen’den adaylığını açıklayan Özgür Özel’e bombardıman: Sütten çıkmış ak kaşık gibi ’değişim’ diyor

CHP'de değişim rüzgarları 2 aday ile esmeye başladı. Özgür Özel ve Örsan Öymen Genel Başkanlık için adaylığını ilan etti. Ekrem İmamoğlu'nun destek verdiği Özgür Özel, TSK'yı hedef alan Sezgin Tanrıkulu'na sahip çıktı. CHP'de yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınında eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen değerlendirdi. Mehmet Sevigen, "CHP'de yaşanan olumsuz durumlardan Özgür Özel de sorumludur ancak şimdi sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıyor." eleştirisi getirdi.





Mehmet Sevigen'in öne çıkan sözleri:

Özgür Özel'i üzülerek takip ettim. Konuşmasına dikkat edildiyse bir hikaye ile yola çıktı. CHP'de şimdiye kadar bütün yapılmış yanlışların hikayesi gibi herkesi suçlayarak kendisi sütten çıkmış ak kaşık gibi davrandı. Bütün bu yanlışlar yapılırken kendisi yokmuş gibi davrandı. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla sorumluluk var bu arkadaşlarda. 2018 yılında Kurultay'da dışarıdan adam alma işlerinin ve yaşanan bütün olumsuzlukların başındaki adamlar bunlardır. 2018 yılında yaşanan bütün işlerin sebebi kendisidir. Hiçbir şey yokmuş gibi hareket ediyor.