CHP'li Mehmet Sevigen'den adaylığını açıklayan Özgür Özel'e bombardıman: Sütten çıkmış ak kaşık gibi 'değişim' diyor
CHP'de Özgür Özel ve Örsan Öymen yapılacak seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'na arşı adaylıklarını resmen açıkladı. Parti içerisinde yaşanan bu gelişmeleri, A Haber canlı yayınına katılan CHP'li eski vekil Mehmet Sevigen değerlendirdi. Sevigen, Özgür Özel'in adaylığı ile ilgili olarak "CHP’de şimdiye kadar bütün yapılmış yanlışların hikayesi gibi herkesi suçlayarak kendisi sütten çıkmış ak kaşık gibi davrandı." dedi.
CHP'de değişim rüzgarları 2 aday ile esmeye başladı. Özgür Özel ve Örsan Öymen Genel Başkanlık için adaylığını ilan etti. Ekrem İmamoğlu'nun destek verdiği Özgür Özel, TSK'yı hedef alan Sezgin Tanrıkulu'na sahip çıktı. CHP'de yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınında eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen değerlendirdi. Mehmet Sevigen, "CHP'de yaşanan olumsuz durumlardan Özgür Özel de sorumludur ancak şimdi sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıyor." eleştirisi getirdi.
Mehmet Sevigen'in öne çıkan sözleri:
Özgür Özel'i üzülerek takip ettim. Konuşmasına dikkat edildiyse bir hikaye ile yola çıktı. CHP'de şimdiye kadar bütün yapılmış yanlışların hikayesi gibi herkesi suçlayarak kendisi sütten çıkmış ak kaşık gibi davrandı. Bütün bu yanlışlar yapılırken kendisi yokmuş gibi davrandı. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla sorumluluk var bu arkadaşlarda. 2018 yılında Kurultay'da dışarıdan adam alma işlerinin ve yaşanan bütün olumsuzlukların başındaki adamlar bunlardır. 2018 yılında yaşanan bütün işlerin sebebi kendisidir. Hiçbir şey yokmuş gibi hareket ediyor.
"TÜM BUNLARIN SORUMLUSU DEĞİLMİŞ GİBİ DAVRANIYOR"
Atatürk'e kefere diyen insanların, Atatürk'e mezarı yıkılsın diyen insanların FETÖ sempatizanlarının içeriye girmesinin partiyi danışmanlarla yönetmenin tek adam olmanın sebeplerinden biridir. Özgür Özel Grup Başkanvekili atanırken bile Kılıçdaroğlu tek adam olarak atıyordu. İşte tüm bunların sorumlusu kendisi değilmiş gibi CHP'ye 4 bini kişi vekil olmak için başvuru yapmış. 3 arkadaş bunu 400'e düşürmüş 3 bin 600 kişinin liyakatına bakmadan incelemeden köşeye atmışlar. Kendi arkadaşlarını ve dostlarını yerleştirmişler. Kemal Kılıçdaroğlu işleri dolayısıyla milletvekili listelerine bakmadığını söyledi. CHP'ye bu vekilleri onlar getirdi.
Madımak Oteli katliamı sırasında 37 tane aydının yakılmasını izleyen Temel Karamollaoğlu'na 10 tane vekil vererek onore ettiler. Bunun en başında el kaldıran da Özgür Özel'dir. Konuşmasında 2-3 defa Atatürk dedi. Atatürk partisinden kim uzaklaştırdı insanları? Özgür Özel ve arkadaşları uzaklaştırmadı mı? Atatürk'ün resmini bir milletvekili aşağı indirdi. Bunlar tartışıp onu ihraç ettiler sonra davul-zurna ile geri aldılar. İşte tüm bunları sebepleri bunlar.
"ÇIKTI SEZGİN TANRIKULU'NU HAKLI ÇIKARAN KONUŞMA YAPTI"
Şimdi kalkmış yeni bir başlangıç yapacağım diyor. Kimle yapacaksın? İşte tüm bu suçları işleyen insanlarla yeni bir başlangıç yapacaksın. Dış politika nerede? Mavi Vatan nerede? Libya diye bir şey söyledi mi? Yunanistan silahları dolduruyor. Bunlarla ilgili bir tek kelime etmedi. TSK'yı hedef alan Sezgin Tanrıkulu ile ilgili bir şey söylemedi. Sezgin Tanrıkulu konuşmuş. İt ürür kervan yürür. Ben onu hiç ciddiye almıyorum. CHP olarak biz buna ceza vermezsek partiden ihraç etmezsek ne olur? Özgür Özel ona destek çıkıp haklı çıkaran bir konuşma yaptı.
"DEĞİŞİM DİYEN ADAM YANLIŞ"
Sokakta bir heyecan var mı? Genel Merkez'in önünde kimse yok. 10-15 milletvekili, 10-15 PM üyesi oraya gitmiş. Değişim yok ortada. Atartürk'e acıyorum ve inan çok üzülüyorum. İsmet Paşa ve Ecevit'e üzülüyorum. Atatürk'ü tanımadık ama okuduk devrimlerini biliyoruz. İşte bunların koltuklarını Özgür Özel diye bir arkadaşa, 40 yaşında sonra partiye gelmiş ne olduğu belli olmayan birine bırakacağız. CHP'yi değiştireceğim diyor ama CHP'nin bu hale gelmesine sebep olmuş birine bırakacağız. Atatürk ilkelerine ve 6 Ok'a bağlı kalacağını söylüyor söz güzel ama sözü söyleyen adam yanlış.
Özgür Özel'in geçmişine bakın. Tarih tekerrürden ibarettir. Bunun bütün arkadaşları belli. 40 tane milletvekili verilmesine sebep olan milletvekilleri ona destek veriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen Abdüllatif Şener'e kadın kotasından vekil olan Mehmet Bekaroğlu'na Atatürk'ün mezarını yıkın diyen Cihangir İslam'a el kaldıran yol veren Özgür Özel'dir. Bu kadrolara bu parti teslim edilir mi? O zaman CHP'yi kapatalım bu partiyi bunlara teslim edeceksek. Atatürk mezarında bugün ters dönüyordur. CHP bu duruma düşecek parti mi? Kemal Kılıçdaroğlu'na layık değiliz. Özgür Özel çıkmış şimdi yenilikçi gibi hareket ediyor.
"15 YILDIR BEDAVA LOJMANDA OTURUYOR"
CHP'nin Genel Başkanı 15 yıldır Eczacılar Birliği'nin lojmanında oturup elektriğini suyunu kirasını doğal gazını ödemeden orada oturur mu ya? 1 dönem orada genel sekreterlik yaptı diye bu olacak iş değil. Bu mesajı bana Eczacılar Birliği Genel Başkanı gönderdi.
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