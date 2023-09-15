Tavşan aday formülü devrede! CHP’de adaylığını açıklayan Özgür Özel’e ilk tebrik Ekrem İmamoğlu’ndan...

Bu gelişmeler sonrası CHP Genel Merkezi'nde konuşan Özgür Özel adaylığını resmen açıklarken Özel'i sosyal medya üzerinden ilk tebrik eden isim Ekrem İmamoğlu oldu.

"BAŞARILAR DİLİYORUM"

İmamoğlu yaptığı paylaşımda "CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye'nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel'e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.