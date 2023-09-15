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Tavşan aday formülü devrede! CHP'de adaylığını açıklayan Özgür Özel'e ilk tebrik Ekrem İmamoğlu'ndan...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.09.2023 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023
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Tavşan aday formülü devrede! CHP’de adaylığını açıklayan Özgür Özel’e ilk tebrik Ekrem İmamoğlu’ndan...

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanlık konusunda Kılıçdaroğlu'na karşı rakip olmaya hazırlanırken Kurultay'da çoğunluğu sağlayamayacağını görerek Özgür Özel'e destek verdi. Tavşan aday formülü böylece devreye girerken Özel-İmamoğlu ikilisi medya üzerinden sık sık paslaştı. Bugün Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını ilan eden Özel'i de ilk tebrik eden isim İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu yaptığı paylaşımda Özel'e yolculuğunda başarılar diledi.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçimlerin ardından istifaya yanaşmaması sonrası değişim hareketi başlatan ve bugün resmen adaylığını duyuran Özgür Özel Bay Kemal'e sert sözlerle yüklendi.

"KILIÇDAROĞLU SORUMLULUK ALMADI"

Kılıçdaroğlu'nu seçimler nedeniyle sorumluluk almamakla suçlayan Özel "Güven duygusunu yitiren seçmenimiz duygusal kopuşa sürüklendi" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ

Seçimler öncesi CHP'nin küçük ortaklara 39 vekil kaptırmasını ve Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokolü de eleştiren Özel "Partimizin 39 milletvekilini başka partilere vermesi unutulmaz hasar bırakmıştır. Aynı şekilde partiler arası imzalanan protokollere dair bilgilendirme dahi yapılmadan süreç izlenmiştir. Sorumluluk üstlenmeyen yönetim tarzı kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

TAVŞAN ADAY OLARAK ÖZGÜR ÖZEL'İ ÖNE SÜRDÜ

Diğer yandan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı'na aday olmaya niyetlenip kurultayda yeterli desteği göremeyince Özgür Özel'in adaylığına destek verdiğini ima eden ifadeler kullanmıştı.

"CHP'NİN GEÇMİŞİ TERTEMİZ EVLATLARI ÖZEL VAR"

İmamoğlu yaptığı açıklamada "CHP'nin tarihini bilen geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan biri Özgür Özel'dir başkaları da vardır. Bunlar zaman içerisinde konuşulur." ifadelerini kullanarak Özgür Özel'e destek verebileceğinin sinyalini vermişti.

"İMAMOĞLU İLE ORTAK HAYALLERİMİZ VAR"

Özel, İmamoğlu ile ortak bir hayallerinin olduğunu ifade ederken, İmamoğlu'nun kendisi için kullandığı "CHP'nin tarihini bilen geçmişi tertemiz evlatları vardır." sözlerini yorumladı.

Bu gelişmeler sonrası CHP Genel Merkezi'nde konuşan Özgür Özel adaylığını resmen açıklarken Özel'i sosyal medya üzerinden ilk tebrik eden isim Ekrem İmamoğlu oldu.

"BAŞARILAR DİLİYORUM"

İmamoğlu yaptığı paylaşımda "CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye'nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel'e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"MUTLU OLDUM"

Özel ise İmamoğlu'nun bu paylaşımına yönelik konuşmasında "Değişim konusundaki yaklaşımını önemsiyorum, mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel adaylığını açıkladı

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