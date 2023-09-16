Türk siyasi tarihinde bir ilk! CHP’de ’Özel’ tiyatro



Bırakın son 12 yıllık sorumluluğu, Özel mayıs seçimlerinde yaşanan derin yenilgiden sonra bile Kılıçdaroğlu siyasetine açık destek verdi. İkinci turdan hemen sonra 5 Haziran 2023'te aynen şöyle diyordu:

"Parti içinde Kılıçdaroğlu istifa etsin diyen yok. Sosyal medyada var. Alınan sonuç genel başkanımızı rencide edecek, istifa çağrıları yapılacak sonuç değildir. Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AK Partili ya Cumhur İttifakı trolü çıkar."

Gördüğünüz gibi çelişkilerle dolu bir Özgür Özel var. Ve ne yazık ki CHP'nin yeni siyasi aktörlere en fazla ihtiyaç duyduğu bir zaman diliminde yaptığı bu çıkışla umut değil hayal kırıklığı yarattı.