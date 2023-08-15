Rus Büyükelçisi Karlov'a yönelik suikaste ilişkin yeni gelişme! Kritik isim İstanbul'da yakalandı
7 yıl önce Ankara’da öldürülen Rus Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov’a yönelik suikastte tetiği çeken FETÖ mensubu Mevlüt Mert Altıntaş’ın örgüt içindeki mahrem sorumlusu Ş.S.’nin eşi A.S. polis tarafından yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda 2016 yılında Ankara'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki fotoğraf sergisi açılışı sırasında açıklama yapan Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyerek öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ içerisindeki mahrem imamı Ş.S.'nin yine örgüt üyeliğinden firari durumdaki eşi A.S.'nin Beylikdüzü'nde olduğunu belirledi. Ekipler, A.S.'nin kaldığı değerlendirilen bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmaların ardından Pazar günü A.S.'nin kaldığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda A.S. gözaltına alındı.
A.S. hakkında yapılan sorgulamada 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. A.S.'nin ByLock veri kaydının da bulunduğu, daha önce örgütle ilişkili olduğu gerekçesiyle kapanan bir şirkette çalıştığı öğrenildi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 1 cep telefonu, 1 sim kartı aparatı, 2 sim kartı, 1 hafıza kartı ele geçirildi. A.S. işlemleri için emniyete götürüldü.
NELER OLMUŞTU?
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu eski polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 7 yıl geçti.
Rus Büyükelçi Karlov, "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinin açılışına katılmak üzere 19 Aralık 2016'da akşam saatlerinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne gitti.
Karlov, açılış konuşmasını yaptığı sırada koruması gibi hareket eden Altıntaş'ın silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Teslim olması için yapılan uyarılara ateşle karşılık veren Altıntaş, polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.
Saldırganın, İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulundan mezun olduktan sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevlendirildiği belirlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, Türkiye ile Rusya ilişkilerini hedef alan suikastın FETÖ'nün talimatıyla yapıldığına dikkati çekilerek, Türkiye'nin, "büyükelçilerin dahi korunamadığı güvensiz bir yer" algısının oluşturulmak istendiği vurgulandı.
İddianamede, sıradan bir polisin, Büyükelçi Karlov'a ait bilgilere tek başına ulaşmasının mümkün olmadığı ve eylemi bir istihbarat örgütünün yardımıyla gerçekleştirdiği anlatıldı.
Tetikçi Altıntaş'a, Karlov suikastı için gereken bilgiyi, örgütün istihbarat yapılanmasında yer alan mahrem imam eski BTK çalışanı Şahin Söğüt sağladı.
Suikasttan 10 gün önce Altıntaş ile Ankara Keçiören'deki evi yakınlarında görüşen Söğüt, saldırı talimatını aktardı.
Söğüt'ün cep telefonunda, örgüt elebaşı Gülen'e ait videolar, haberleşme programları, FETÖ ile ilgili bazı dava iddianameleri ile Karlov ve Gülen'in fotoğrafları bulundu.
FETÖ SUİKASTIN AZMETTİRİCİSİ
Suikast talimatının ardından Altıntaş, hedef şaşırtmak amacıyla bilgisayarından bazı terör örgütlerine ait sitelere girerek sanal iz bıraktı.
Yine saldırıyla ilgili son hazırlıklar için internetten otel, silah kılıfı, takım elbise ve sağlık raporu gibi konuları araştıran Altıntaş, saldırıyı gerçekleştireceği Çağdaş Sanatlar Merkezi civarındaki otellerden oda tutmak için girişimde bulundu.
Tetikçi Altıntaş, 14 Aralık 2016 saat 21.54 ve 22.16'da aradığı otelden 16 Aralık giriş, bir gün sonra çıkış olacak şekilde rezervasyon yaptı.
Sergi açılışının ertelenmesi üzerine saldırgan, 15 Aralık'ta saat 23.21'de oteli tekrar arayıp rezervasyonu, 19 Aralık giriş, 20 Aralık çıkış olarak değiştirdi.
Altıntaş, 19 Aralık 2016 saat 12.15'te otele geldi ve bir gecelik ücreti kredi kartıyla ödeyerek 204 numaralı odaya yerleşti.
Takım elbisesini kuru temizleme için görevliye veren Altıntaş, saat 17.00'de otelden ayrılacağını belirterek, bu saate kadar işlemin bitmesini istedi. Elbise, saat 16.10'da saldırgana teslim edildi.
Daha sonra serginin yapılacağı sanat merkezine gelen Altıntaş, saat 19.05'te açılış konuşmasını yaptığı sırada Büyükelçi Karlov'a arkadan yaklaşarak peş peşe tetiğe bastı.
İLK SUİKAST GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU
Karlov suikastının azmettiricisi ve 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ, cinayetten yaklaşık 6 ay önce de suikast girişiminde bulunduğu bilgisi iddianameye yansıdı.
AK Parti Genel Merkezinin 27 Haziran 2016'da düzenlediği 9. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programının davetli listesinde Karlov da yer alıyordu.
Tetikçi Altıntaş, programın düzenleneceği mekana yine koruma polisi olarak sızacaktı ancak o tarihte yurt dışı seyahati nedeniyle Karlov, iftar programına katılmadı. Böylece ilk suikast girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.
Öte yandan, FETÖ'nün kapatılan yayın organı Samanyolu TV'de yayımlanan "Nizama Adanmış Ruhlar" isimli dizide, Karlov suikastına ilişkin ipuçları yer aldı.
Dizinin 30 Aralık 2014'te yayımlanan 89. bölümünde, resim sergisine katılan bir büyükelçiye yönelik suikast girişimi canlandırıldı.
Dizideki suikast girişimi sahnesi ile Karlov suikastının benzerliklerine işaret edilen iddianamede, "FETÖ, kendisine iltisaklı medya aracılığıyla mensuplarına talimatlar ilettiği, algı operasyonları yaptığı, yapılacak örgütsel eylemlerin planlarının dizilerde işlendiği, örgüte ait dizilerin senaryolarında dahi örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in etkisi ve talimatı olduğu belirlenmiştir." tespiti yapıldı.
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