Rus Büyükelçisi Karlov’a yönelik suikaste ilişkin yeni gelişme! Kritik isim İstanbul’da yakalandı

NELER OLMUŞTU?

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu eski polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 7 yıl geçti.

Rus Büyükelçi Karlov, "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinin açılışına katılmak üzere 19 Aralık 2016'da akşam saatlerinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne gitti.

Karlov, açılış konuşmasını yaptığı sırada koruması gibi hareket eden Altıntaş'ın silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Teslim olması için yapılan uyarılara ateşle karşılık veren Altıntaş, polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.

Saldırganın, İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulundan mezun olduktan sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevlendirildiği belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, Türkiye ile Rusya ilişkilerini hedef alan suikastın FETÖ'nün talimatıyla yapıldığına dikkati çekilerek, Türkiye'nin, "büyükelçilerin dahi korunamadığı güvensiz bir yer" algısının oluşturulmak istendiği vurgulandı.

İddianamede, sıradan bir polisin, Büyükelçi Karlov'a ait bilgilere tek başına ulaşmasının mümkün olmadığı ve eylemi bir istihbarat örgütünün yardımıyla gerçekleştirdiği anlatıldı.

Tetikçi Altıntaş'a, Karlov suikastı için gereken bilgiyi, örgütün istihbarat yapılanmasında yer alan mahrem imam eski BTK çalışanı Şahin Söğüt sağladı.

Suikasttan 10 gün önce Altıntaş ile Ankara Keçiören'deki evi yakınlarında görüşen Söğüt, saldırı talimatını aktardı.

Söğüt'ün cep telefonunda, örgüt elebaşı Gülen'e ait videolar, haberleşme programları, FETÖ ile ilgili bazı dava iddianameleri ile Karlov ve Gülen'in fotoğrafları bulundu.