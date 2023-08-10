Ermeni gazeteden kriz çıkartacak çağrı! Hadlerini aşmaya başladılar | Disney’in Atatürk dizisi kararı giderek büyüyor

1- Atatürk belgeselini tamamen iptal etmek ve Fox TV'ye teslim etmemek

2-Disney'in bir kez daha Türk propagandası yapacağı bir film yapmasına engel olmak

3- Disney'i sözde Ermeni soykırımı ile ilgili bir belgesel yapmaya ikna etmek...

Haberde, Ermeni-Amerikan toplumunun Ermenistan tarafından her şeye gücü yeten Türkiye ile mücadelede yalnız bırakıldığı ifade edildi.