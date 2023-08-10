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Ermeni gazeteden kriz çıkartacak çağrı! Hadlerini aşmaya başladılar | Disney'in Atatürk dizisi kararı giderek büyüyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.08.2023
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Ermeni gazeteden kriz çıkartacak çağrı! Hadlerini aşmaya başladılar | Disney’in Atatürk dizisi kararı giderek büyüyor

FOX'un bünyesindeki dijital platformu Disney Plus'ın, Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek, "Atatürk" dizisini daha gösterime çıkmadan yayından çekmesinin yankıları sürüyor. Yapımında 8 milyon dolar harcanan ve uluslararası niteliğe sahip olan dizinin, Ermeni lobisinin baskısı sonucu FOX TV'de "yerel" olarak yayınlanması kararına tepki yağarken Ermeni gazete provokasyonlarını sürdürüyor.

Disney Plus skandalını büyütmek isteyen Ermeni lobisi harekete geçti. Atatürk dizisinin iptalinin sorumlusu olarak görülen Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) başkanının, daha önce birçok terör suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı öğrenilirken Ermeni gazeteden skandal bir çağrı geldi.

ULUSLARARASI YAPIM "YEREL"E ÇEKİLDİ

Disney Plus'ın "Atatürk" dizisini duyurmasının ardından ABD'deki Ermeni lobi kuruluşu ANCA, dizinin yayımlanmaması için çeşitli kampanyalara başladı. ANCA'nın kampanyası sürerken The Walt Disney Company'den 2 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Atatürk dizisinin platformda yayımlanmayacağı, bunun yerine FOX ve Lanistar Medya tarafından iki film olarak televizyon ve sinemalarda seyircilerle buluşacağı duyuruldu.

ERMENİ LOBİSİNİN TERÖR BAĞLANTISI

Bu kararda yürütülen kampanyanın etkisine dair spekülasyonlar olsa da ANCA, bir kez daha gündeme gelmişti. ANCA, ABD'de sözde Ermeni soykırımının ABD'nin tamamında resmen tanınması ve mümkünse Türkiye'ye yaptırım uygulanması gibi çabaları yürüten Türk karşıtı kuruluşların en başında yer alıyor.

ANCA'nın sadece bir lobi kuruluşu olmadığı, özellikle ABD'de faaliyet gösteren Ermeni terör örgütleri ve teröristlere sahip çıktığı biliniyor. Kuruluşla 1970'lerden itibaren iltisaklı olan Murad Topalyan, ANCA Başkanlığı görevindeyken 1999'da "terörizm" suçlamasıyla tutuklandı ve yargılanması sonucu hapis cezasına çarptırıldı.

ERMENİ GAZETEDEN SKANDAL ÇAĞRI

Öte yandan Ermeni gazetesi bir skandala daha imza attı. Provokatif bir haberle okuyucularının karşısına çıkan The Armenian Weekly, Walt Disny'in yöneticisinin beceriksiz olduğunu belirtti.

Haberde, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA), Disney'in film projesini protesto etmek için Haziran ayında bir kampanya başlattığı hatırlatıldı. Bu kampanyaya Türkiye'den tepki yağdığı ve uluslararası basında büyük yer kapladığı ifade edildi.

Disney'in bu projeyi körü körüne üstlendiği ardından Ermeni lobisine adeta boyun eğerek 'zekice!' bir hamle ile belgeseli sadece Türkiye'de Fox TV'de yayınlama kararı aldığı belirtildi.

Atatürk'e yönelik çirkin ifadelerin sık sık kullanıldığı haberde, "Disney böyle akılsız bir maceraya atılmadan önce biraz araştırma yapmış olsaydı, tüm bu tartışma önlenebilirdi." denildi.

'SAVAŞ KISMEN KAZANILDI'

'Savaş kısmen kazanıldı' gibi hadsiz bir ifadenin kullanıldığı haberde, skandal çağrıda bulunuldu.

Ermenilerin 3 nedenden dolayı üst düzey yöneticilerin peşine düşmesi gerektiği ifade edildi.

1- Atatürk belgeselini tamamen iptal etmek ve Fox TV'ye teslim etmemek

2-Disney'in bir kez daha Türk propagandası yapacağı bir film yapmasına engel olmak

3- Disney'i sözde Ermeni soykırımı ile ilgili bir belgesel yapmaya ikna etmek...

Haberde, Ermeni-Amerikan toplumunun Ermenistan tarafından her şeye gücü yeten Türkiye ile mücadelede yalnız bırakıldığı ifade edildi.

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