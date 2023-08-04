RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Disney+'a bir tepki daha: Atatürk ve Türk halkına saygısızlığa göz yummayız
Atatürk'ü soykırımcı ilan eden Ermeni lobisinin şantajlarına boyun eğerek, "Atatürk" isimli diziyi platformunda yayınlamaktan vazgeçen ve FOX üzerinden yayınlayacağını ilan ederek manevra yapmaya çalışan Disney+'a tepkiler sürüyor. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de duruma sert tepki gösterirken, "Atatürk'e ve Türk halkına yapılan bu saygısızlığa asla göz yummayız." dedi.
Disney+, bu sefer sınırı da, haddini de aştı. Aras Bulut İyemli'nin başrolünü oynadığı 'Atatürk' dizisini yayınlanmaktan vazgeçmesi büyük tepkiye yol açtı. Onca emek ve parayı hiçe saymak bir yana bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan Atatürk'e yapılan bu saygısızlık kabul edilemez. Ermeni lobisinin baskısına boyun eğen Disney+, sözüm ona çevir kazı yanmasın minvalinde açıklamalar yapıyor. Yeni bir strateji izlediklerini ve yerli yapımları kaldırdıklarını gerekçe gösterse de bu durum kimseye inandırıcı gelmedi.
'SAVUNMA İSTEDİK'
Platform daha önceden 29 Ekim'de yayınlayacaklarını duyurmasalardı belki inanan çıkabilirdi. Ama şimdi hem prestij hem de güvenilirlik kaybetti. Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk dizisini sırf Ermeni lobisine hoş görünmek adına yayınlamama kararı almak Türk halkına yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Sen hem Türk halkının en hassas değerlerinden biri olan Atatürk'ü yok saymaya çalış, hem de tepkiler gelince başını kuma göm... Disney+'ın bu yaptığını Türk halkı unutmaz da affetmez de... Şimdi de baktılar işin içinden çıkamıyorlar, yayın haklarını FOX'a devrettiler. Bakalım yine Ermeni lobisi devreye girip, bu karardan da vazgeçirecek mi?
İşte Sabah Gazetesi yazarlarından Tuba Kalçık'ın RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile konuşmasıyla ilgili detaylar...
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de sosyal medya hesabından Disney+ hakkında inceleme başlattığını duyurdu. Ben de bu açıklamasının ardından Şahin ile konuştum... Kamuoyundan gelen tepkiler ve bilgilerden hareketle böyle bir karar aldıklarını belirten RTÜK Başkanı sözlerine şöyle devam etti: "RTÜK olarak dijital yayın platformlarının lisanslama sürecini yürütüyoruz. Ama yasalar çerçevesinde denetlemelerimizi de yapıyoruz. Yayıncı otoritesi olarak boş alan bırakmıyoruz. Yasaları ve toplumsal hassasiyetleri gözetmek şart.
Kamuoyundan yansıyan bilgiler üzerine 'Disney+' konusunu mercek altına aldık. Milli ve manevi değerlerimiz, toplumsal ve kültürel kazanımlarımız, aziz milletimizin hassasiyetleri bizler için çok önemli. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili hazırlanan filmin, tanıtımları yapılmasına rağmen yayınlanmasından vazgeçildiği bilgisi bizlere ulaşınca hemen ilgili platformun yöneticileriyle irtibata geçtik.
"ATATÜRK'E VE TÜRK HALKINA YAPILAN SAYGISIZLIĞA ASLA GÖZ YUMMAYIZ"
Yazılı olarak kendilerinden resmi savunma istedik. Medyada yer alan 'Ermeni lobisi'nin iddialarını araştırıyoruz. Gerekli incelemelerden sonra ülkemizin ve vatandaşlarımızın hassasiyetleri doğrultusunda hareket edeceğiz. RTÜK olarak temel değerlerimize sahip çıkıyoruz, milletimizi üzecek yayın politikalarına karşıyız. Atatürk'e ve Türk halkına yapılan bu saygısızlığa asla göz yummayız."
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