RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Disney+’a bir tepki daha: Atatürk ve Türk halkına saygısızlığa göz yummayız





'SAVUNMA İSTEDİK'

Platform daha önceden 29 Ekim'de yayınlayacaklarını duyurmasalardı belki inanan çıkabilirdi. Ama şimdi hem prestij hem de güvenilirlik kaybetti. Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk dizisini sırf Ermeni lobisine hoş görünmek adına yayınlamama kararı almak Türk halkına yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Sen hem Türk halkının en hassas değerlerinden biri olan Atatürk'ü yok saymaya çalış, hem de tepkiler gelince başını kuma göm... Disney+'ın bu yaptığını Türk halkı unutmaz da affetmez de... Şimdi de baktılar işin içinden çıkamıyorlar, yayın haklarını FOX'a devrettiler. Bakalım yine Ermeni lobisi devreye girip, bu karardan da vazgeçirecek mi?