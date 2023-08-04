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Disney'in skandal kararına sessiz kalan ünlülere vatandaştan sert tepki: Mevzu Atatürk ise para sevdasından vazgeçmeliler

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Giriş Tarihi: 04.08.2023 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023
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Disney’in skandal kararına sessiz kalan ünlülere vatandaştan sert tepki: Mevzu Atatürk ise para sevdasından vazgeçmeliler

Disney Plus'un Ermeni lobisine boyun eğerek Atatürk dizisinin yayınlanmayacağını açıklamasının ardından vatandaşlar da tepkilerini göstermeye devam ediyor. En çok da ünlülere tepki gösteren vatandaşlar, “Mevzu Atatürk ise para sevdasından vazgeçmeliler” ifadelerini kullandı.

Fox'un dijital platformu Disney Plus, Ermeni lobilerinin baskısına boyun eğerek hazırlıklarını tamamladığı Atatürk dizisini yayınlamama kararı aldı. Tepkilerin odağı haline gelen Disney Plus'a abonelikler birer birer iptal edildi.

DİSNEY PLUS: TEPKİLER İNCELENİYOR

Tepkilerin ardı arkası kesilmezken platformdan gelen açıklama ise şaşkına çevirdi: Global içerik olduğu için ülkelerden alınan geri bildirimler önemli. Tepkiler ne kadar fazla olursa o kadar göz önünde oluyor. Türkiye tarafından yerel raporlamamızı yapıyoruz. Açıklama yapılmamasının sebebi, halen inceleme yapılması. Bu tepkiler inceleniyor. Yurt dışı tarafı olarak belli bir plan yaptıklarını düşünüyoruz ama durumu değerlendirme süreci var.

EN SERT YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yaptığı açıklamada Disney Plus'un aldığı kararı 'Türk milletine yapılmış bir hakaret' olarak değerlendirdi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, açıklamasına şöyle devam etti: Biz meclis açıldığında Disney Plus Türkiye yetkililerini çağırıp iptal gerekçelerini komisyonumuza açıklamalarını isteyeceğiz. Bilgi Teknolojileri Kurumunu göreve çağırıyoruz. Disney Plus'ın lisans iptali dahil, bant daraltma, reklam yasağına kadar her türlü karşılığı vereceğiz. Disney Plus hukuku arkadan dolanmak suretiyle kendilerine başka çözüm yolları buluyorlar. Ticari faaliyetlerinin engellenmesi ya da yasaklanması en doğru kararlardan biridir. Ama topyekün, lisansın iptali dahil her konunun konuşulmasına ve en sert yaptırımların uygulanmasını talep edeceğiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu olarak.

"MEVZU ATATÜRK İSE PARA SEVDASINDAN VAZGEÇMELİLER"

Disney Plus'ın skandal kararıyla ilgili vatandaşlar ise oldukça tepkili. Özellikle gençler karara sessiz kalan ünlü isimlere sert çıktı. Ünlülere, "Mevzu Atatürk ise para sevdasından vazgeçmeliler" diye seslenen gençler mesajları şöyle: Saygısızlık yaptılar, büyük terbiyesizlik, çok yanlış bir karar. Koskoca 85 milyonluk Türkiye olarak daha çok ses çıkarmalıyız. Ünlüler Disney Plus ile aralarının bozulmasını istemiyor. Üyeliğimi iptal edeceğim.

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