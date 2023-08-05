Disney Plus'ın skandal Atatürk kararı sonrası Türkiye Ermenileri de ayakta: Tasvip etmiyoruz
Ermeni lobisinin baskısı ile Atatürk dizisini platformda yayınlamaktan vazgeçen Disney Plus'a Türkiye'deki Ermenilerden de büyük tepki geldi. Ermeni Vakıfları Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, "Türkiye'deki Ermeniler bu şekilde düşünmüyor. Başka yerlerde bu şekilde düşünenler olabilir fakat Türkiye'deki Ermeniler düşünmüyor ve tasvip etmiyor. Böyle düşünen varsa bile çok nadir." ifadelerini kullandı. AK Parti İstanbul milletvekili Sevan Sıvacıoğlu da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, kararın Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ve iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin ilerlemesine engel olduğunu söyledi.
Disney Plus'ın Atatürk dizisini global platformundan kaldırıp Türkiye'deki uzantısı Fox TV'de yayınlayacağını açıklamasına bir tepki de Ermeni Vakıfları Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'ndan geldi. Şirinoğlu, Türkiye'deki Ermenilerin, kararı asla tasvip etmediklerini vurguladı.
TÜRKİYE ERMENİLERİ KARARI KABUL ETMİYOR
Türkiye'deki Ermenilerin kararı tasvip etmediklerini belirten Şirinoğlu, "Türkiye'deki Ermeniler bu şekilde düşünmüyor. Başka yerlerde bu şekilde düşünenler olabilir fakat Türkiye'deki Ermeniler düşünmüyor ve tasvip etmiyor. Böyle düşünen varsa bile çok nadir. Türkiye Ermeni toplumu bu uygulamayı demokratik zihniyet ve ifade özgürlüğü bakımından son derece tartışmalı olarak değerlendirmektedir." dedi.
SORUMLU DAVRANMA ÇAĞRISI
Türkiye karşıtı lobilere çağrıda bulunan Şirinoğlu, "Sanatın, sanatsal üretimin en zor zamanlarda bile milletler arasında arasında empatiye zemin oluşturduğu bilinen bir gerçektir. Türkiye Ermeni toplumu, söz konusu tutumun ülkemizin değerleriyle ve devletimizin güvencesindeki bir arada yaşama geleneğimizle bağdaşmadığının şahididir. ABD'deki Ermeni kurum, kuruluşlarına ve uluslararası medya örgütlerine sorumlu davranma çağrımızı yeniliyorum." ifadelerini kullandı.
KARARI ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUM
AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak skandal karara tepki gösterdi. Sıvacıoğlu şu ifadeleri kullandı: Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Cumhuriyetimizin 100. Yılında yayınlanacak olan 'Atatürk' dizisini yayından kaldırma kararını üzüntüyle karşılıyorum. Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletimizin haklı tepkilerine sebep olmuştur. Bu kararın alınması Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ve iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin ilerlemesine mani olmaktadır.
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