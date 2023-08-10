Açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu tarihe kulaç attı! İrlanda ile İskoçya arasındaki sularda Türk bayrağını dalgalandırdı
Bodrumlu 22 yaşındaki açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'nden sonra Kuzey Kanalı'nı geçti. İrlanda-İskoçya arasındaki sularda tarih yazan Türkoğlu, Kuzey Kanalı'nı geçen ilk Türk kadını ve genç Türk sporcu unvanına sahip oldu. Başarılı yüzücü karaya ayak basmasının ardından Türk bayrağı açarak o anları canlı yayında takipçileriyle sosyal medya hesabından paylaştı.
Geçtiğimiz yıl 29-30 Temmuz 2022'de İngiltere-Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada 60 kilometre yüzerek geçerek kendi rekorunu kıran Aysu Türkoğlu, yeni hedefi Kuzey Kanalı'nı geçerek adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Aysu Türkoğlu, Türkiye saatiyle 07.44'te İrlanda-İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı geçmek için kulaç atmaya başladı.
TEHLİKELERİ AŞTI TARİHE GEÇTİ
Yüzüş sırasında Türkoğlu zaman zaman denizanaları ile tehlikeli bölgelerden geçti. 40 kilometrelik uzun parkurda Aysu'ya bazı anlarda yunuslar da eşlik etti. Deniz suyu sıcaklığı 13 derecelerde seyrederken Aysu hedefi için kulaç atmaya devam etti. Aysu Türkoğlu, 11 saat 48 dakikanın sonunda Kuzey Kanalı'nı geçen ilk Türk kadın unvanına sahip oldu.
SOSYAL MEDYASINDA BÖYLE PAYLAŞTI
Karaya ayak basan Aysu, Türk bayrağı açarak o anları canlı yayında takipçileriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Aysu'nun yaklaşık 12 saatlik parkuru sırasında rotalar paylaşılırken, yüzme sırasında sosyal medya hesabından canlı yayın yapıldı. Öte yandan Aysu Türkoğlu, Oceans Seven (Okyanusun Yedilisi) olarak bilinen 7 zorlu kanalı 5 yıl içerisinde yüzerek Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı hedefliyor.
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