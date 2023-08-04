Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'dan ‘Disney Plus'a ses çıkarmayan ünlülere tepki: Cüzdan Atatürkçülüğü!
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan bugünkü yazısında, ABD’li Disney’in Ermeni lobileri ile dirsek teması sonrası “Atatürk" dizisini yayından kaldırmasına tepki gösterdi. Kaplan, başta muhalif siyasiler ve ünlüler camiasını topa tuttu ve sözde Atatürkçü geçinen kesimi “Cüzdan Atatürkçüleri” olarak niteledi. İşte Kaplan’ın dikkat çeken o yazısı…
DISNEY PLUS'IN SKANDALINA FOX ÖRTÜSÜ
Disney gelen yoğun tepkileri Fox TV kararı ile geçiştirmeye çalıştı ve "Atatürk" dizisi 29 Ekim'de Disney'in yan kuruluşu Fox TV'de ücretsiz ve "Tüm Türkiye'ye armağan" sloganıyla yayınlama kararı alındı.
DİZİYE "GİZLİ" SANSÜR
Yani Atatürk dizisi tüm dünyanın izleyebileceği bir platformda değil de sadece Türkiye'den izlenebilecek bir kanalda yayınlayacak.
FOX'TAN 'ATATÜRK'E SAHİP ÇIKIYORUZ' YALANI
Disney'in kardeş kuruluşu Fox skandal sansür kararı sonrası 'Atatürk'e sahip çıkıyoruz' yalanına soyundu.
MUHALİFLER VE SÖZDE SANATÇILAR SUSUKUN
Tüm bu yaşananlar sonrası muhalif siyasiler ve sözde Atatürkçü sanat camiası sus pus oldu.
HİLAL KAPLAN'DAN DİKKAT ÇEKEN YAZDI:CÜZDAN ATATÜRKÇÜLÜĞÜ!
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan bugünkü yazısında, ABD'li Disney'in Ermeni lobileri ile dirsek teması sonrası "Atatürk" dizisini yayından kaldırma kararına tepki gösterdi.
Kaplan, başta muhalif siyasiler ve ünlüler camiasını topa tuttu ve sözde Atatürkçü geçinen kesimi "Cüzdan Atatürkçüleri" olarak niteledi.
(FOTOĞRAFTA YAZAR HİLAL KAPLAN)
İşte Kaplan'ın dikkat çeken o yazısı…
"Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), 1 Temmuz'da sosyal medya hesabından şöyle bir paylaşım yayınladı:
"Disney Plus'a, elinde milyonlarca Yunan, Ermeni, Süryani, Keldani, Arami, Maronit ve diğer Hıristiyan şehitlerin kanıyla bir Türk diktatörü ve soykırım katili olan Mustafa Kemal Atatürk'ü yücelten dizisini iptal etmesi çağrısında bulunuyoruz."
Hemen ertesi gün, Disney Plus, tüm Türk yapımlarını platformdan kaldırdı. Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamayacağı iddiası üzerine sosyal medyadan tepki gelince kurum aynı gün içinde yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Atatürk dizisinin yayınlanacağını açıkladı.
Fakat 1 Ağustos'ta dizinin platformda değil, başka bir ulusal özel kanalda yayınlanacağı açıklandı. 1 Ağustos'tan bugüne kadarki süreç içerisinde AK Parti iktidarından üst düzey isimlerden tepkiler arka arkaya geldi. Ne var ki CHP'den neredeyse hiç ses çıkmadı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, eğer doğru ise bugün CHP teşkilatlarının Disney Plus aboneliğini iptal edeceğini söyledi.
Disney'in reklam yüzlerinden olan ve depremzedelere hakaret edip konuyu bir şekilde Atatürk'e bağlayarak kendini temize çekmeye çalışan oyuncu Eda Ece, Instagram paylaşımından Atatürk resmi paylaşmakla yetindi. Komedyen Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz, Tarkan, Aslı Enver ve Halit Ergenç'ten ise ses çıkmadı. Akla ister istemez bu kişilerin Disney ile olan ticari bağları geldi.
"Azılı" Atatürkçülük denince akla gelen yazarlardan İlhan Selçuk şöyle yazmıştı:
"Türkiye'de hiç kimse gardırop Atatürkçüsü kadar Atatürkçülüğe zarar vermedi (...) İngiliz kumaşında, Fransız kravatında, İskoçya viskisinde, İtalyan şapkasında, Batı medeniyetini başlatıp bitiren zavallı. Bir gardırobun eni boyu ve yüksekliğinde dünyası çizilen entelektüel."
İlhan Bey bugün yaşasa bir de "Cüzdan Atatürkçüleri"ne laf eder miydi, bilmem. Bildiğim her doğrunuza yanlışınıza, kârınıza zararınıza malzeme ettiğiniz Atatürk'ü iş cüzdanınıza gelince savunmuyorsanız, esas değerinizin ne olduğunu da kendi ellerinizle kanıtladığınızdır.
Disney, biraz da bizim popüler kültür camiasının kâğıttan kaplanlarını çözdüğü için bu kadar fütursuzca Türkiye düşmanlığı yapıyor desek yanlış olmaz."
HİLAL KAPLAN'IN "CÜZDAN ATATÜRKÇÜLÜĞÜ" YAZISI İÇİN TIKLAYIN
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