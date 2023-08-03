Atatürk dizisini yayınlamayan Disney Plus’a CHP’den çıt yok! Muhalefete tepki yağmuru: Siyasetin Disney Plus’ı CHP...

YÜKSEL AYTUĞ: ATATÜRKÇÜLÜKLERİ BANKA HESAPLARININ HACMİYLE ÖLÇÜLÜYOR

Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ ise skandal kararın gerçek vatanseverleri gösteren bir turnusol kağıdı görevi üstlendiğine dikkat çekti. "Bu olay, duruşların hangisinin gerçek hangisinin sahte olduğunu gösterdi" diyen yüksel Aytuğ, "Atatürk duyarlılıklarının kendi menfaat konuları ile ilgili olduğunu görüyoruz. Her ödül töreninde her organizasyonda Türkiye'yi kötülemek, halkı küçümsemek için adeta fırsat kollayan sanatçıların sosyal medyalarında tık yok. Bu oldukça düşündürücü. Aralarında Disney'in tanıtımlarında rol alan sanatçılar var. Belli ki Atatürkçülükleri banka hesaplarının hacmiyle ölçülüyor. Ses çıkartmamalarının sebebi de bu ticari kaygı olsa gerek.

Bu olay, duruşların hangisinin gerçek hangisinin sahte olduğunu gösteren bir turnusol kâğıdı görevi üstlendi. Atatürk'ü kırmızıçizgi olarak belirleyen, Atatürk ilkelerine sahip çıkmak isteyenlerin siyasi manevralar çevirenlerin aslında samimiyetsizliğini ortaya koyuyor. Bu nedenle düşündürücü…

Atatürk'ü korumak kollamak bir kez daha gerçek vatanseverlere düştü. Bundan da Türk halkının önemli çıkarımlarda bulunacağını düşünüyorum.

Disney Plus'ın bir Atatürk dizisini yayınlayacağını en başından beri düşünmüyordum. Ermeni lobisinin Hollywood'u nasıl parmağında oynattığı bir kez daha ortaya çıktı. 85 yıl önce vefat eden ulu önderin hala düşmanları nasıl düşmanlarını tir tir titrettiğini bir kez daha gördük. Film kopyasından bile korkan insanların bulunduğunu görmek aslında bize gurur verdi.

Atatürk dendiğinde kendini öne atan, mevcut iktidarı zora düşürmek için Atatürk'ü paravan olarak kullananların sahtekarlığı da gün yüzüne çıkmış oldu" dedi.