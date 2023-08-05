İşte Disney rezaletinin perde arkası! Ermeni lobisinin terörle bağı ifşa oldu

Bu kararda yürütülen kampanyanın etkisine dair spekülasyonlar olsa da ANCA, bir kez daha gündeme geldi.

ANCA, ABD'de sözde Ermeni soykırımının ABD'nin tamamında resmen tanınması ve mümkünse Türkiye'ye yaptırım uygulanması gibi çabaları yürüten Türk karşıtı kuruluşların en başında yer alıyor.