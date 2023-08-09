Hazal Kaya ve Birce Akalay Disney’in Atatürk filmi yasağına üç maymunu oynadı! Tepkilerin odağı oldular
29 Ekim’de Disney Plus’ta yayımlanması planlanan Atatürk dizisi, Ermeni lobisinin baskıları sonucu iptal oldu. Twitter resmi sayfasında Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin baskıları ve tehditleri sonucu, Disney Plus Atatürk dizisini platformundan kaldırdı. Disney’in bu tavrı sosyal medyada tepki gördü ve binlerce abone kaybına sebep oldu. Ancak sözde Atatürkçü kesimden ses çıkmadı. Ekranlarda ve klavye başında ‘Atatürk’ün askerleriyiz’ pozu veren ünlü isimlerden Hazal Kaya ve Birce Akalay’ın platformun tavrına karşı üç maymunu oynadığı görüldü. Kaya, konu hakkında bilgisinin olmadığını söyledi. “Nerede, nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum” diyen oyuncunun bu açıklamasını duyan hayranları “Atatürkçülüğü buraya kadarmış!” yorumunda bulundu. Birce Akalay’ın savunması da “Al birini vur ötekine” dedirtti.
İçeriğinde birçok orijinal yerli yapımların bulunduğu FOX'un dijital platformu Disney Plus, Ermeni lobisinin baskılarına boyun eğerek 1 Temmuz itibariyle "Atatürk" dizisini daha yayınlamadan yayından çekmişti.
8 milyon dolar harcanan dizinin FOX TV'de yayınlanmasına karar verildi. Vatandaşlar, bu karar üzerine harekete geçti. Tepkilerin odağı haline gelen platforma yapılan abonelikler birer birer iptal edildi.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ...
Çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine Disney'den gelen açıklama ise şaşkına çevirdi. Platform, "Global içerik olduğu için ülkelerden alınan geri bildirimler önemli. Tepkiler ne kadar fazla olursa o kadar göz önünde oluyor. Türkiye tarafından yerel raporlamamızı yapıyoruz. Açıklama yapılmamasının sebebi, halen inceleme yapılması. Bu tepkiler inceleniyor. Yurt dışı tarafı olarak belli bir plan yaptıklarını düşünüyoruz ama durumu değerlendirme süreci var" açıklamasıyla sansürü gizlemeye çalıştı.
SÖZDE ATATÜRKÇÜLERDEN ÇIT YOK!
Sosyal medyada ve ekranlarda adeta, "Atatürk'ü en çok ben seviyorum" diyen ünlü isimlerin bu olaya tepkisiz kalması dikkatlerden kaçmadı. Özellikle seçim döneminde klavye kahramanlığı yapan muhalifler Disney'in bu kararına çıt çıkarmadı. Konuya ilişkin görüş bildiren Hazal Kaya ve Birce Akalay'ın ifadeleri tepkilerin artmasına sebep oldu.
"YORUM YAPACAK KADAR BİLGİM YOK"
Televizyon yerine dijital platformlarda yayınlanan dizilerde rol alan Hazal Kaya, Disney Plus'a karşı sessiz kaldı. Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan saygısızlıkla ilgili "Yorum yapacak kadar bilgim yok" demekle yetindi. "Bilmiyorum. Proje çekilirken çok heyecanlanmıştık, yakın arkadaşlarımız oynadı. Ben izlemek istiyorum. Nerede ve nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum" diyen Kaya'nın yanı sıra Birce Akalay'ın savunması "Yok artık" dedirtti.
GAZETECİLERE ÇIKIŞTI
Önceki akşam bir filmin gösteriminde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Birce Akalay, Atatürk dizisine yapılan saygısızlığa tek kelime bile etmedi. ''Ben bu konuyla alakalı fikrimi beyan etmek isteseydim sosyal medya hesaplarımdan yapabiliyorum" diyerek bilerek suskun kaldığını açık açık itiraf etti. Gazetecilere 'Sorunuzu reddediyorum' çıkışı yapan Birce Akalay, 'Ata kızı' olduğunu dile getirdi. "Mevzu bahis Atatürk olduğu zaman ben ata kızıyım zaten. Çok fazla altını çizmeye gerek yok diye düşünüyorum" dedi.
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