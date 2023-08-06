Yazar Yüksel Aytuğ’dan Disney Plus’a karşı suspus olan ünlülere tepki: Tatlı su Atatürkçüleri!

Çünkü Büyük Önder'in değerini tüm dünyaya bir kez daha ispatlıyordu. Atatürk öyle bir liderdi ki, ölümünden 85 yıl sonra bile düşmanlarını tir tir titretiyordu... Ayrıca gerçek Atatürkçüler ile tatlı su Atatürkçüleri'ni ayırmak için bir turnusol kağıdı işlevi de gördü.