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Haberler Galeri Yazar Yüksel Aytuğ’dan Disney Plus'a karşı suspus olan ünlülere tepki: Tatlı su Atatürkçüleri!

Yazar Yüksel Aytuğ’dan Disney Plus'a karşı suspus olan ünlülere tepki: Tatlı su Atatürkçüleri!

Ermeni lobileri ile işbirliği yapan ABD merkezli film dağıtım şirketi Disney Plus'ın "Atatürk" dizisini yayınlamama kararının sonrası Atatürkçü geçinen çok sayıda ünlü suspus oldu. Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, bu ibretlik durumu ele alan "Tatlı su Atatürkçüleri!" başlığını attığı yazıyla tepki gösterdi. İşte dikkat çeken satırlar…

Sabah
Giriş Tarihi: 06.08.2023 09:01 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 09:03
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Yazar Yüksel Aytuğ’dan Disney Plus’a karşı suspus olan ünlülere tepki: Tatlı su Atatürkçüleri!

"Geçen haftanın en önemli televizyon olayıydı. Fox TV'nin dijital medya platformu Disney Plus'ın tüm dünyadaki abonelerine servis etmek için çektiği Atatürk dizisinin yayınlanması, Ermeni lobisi tarafından engellendi. Bana göre bu, yüzyılın en fütursuz televizyon sansürüydü.

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Yazar Yüksel Aytuğ’dan Disney Plus’a karşı suspus olan ünlülere tepki: Tatlı su Atatürkçüleri!

Aslına bakarsanız filmin çekim haberi bile beni şaşırtmıştı. Zira 100 yıldır Ermeni lobisinin hakimiyetinde olan Hollywood'un Atatürk'ü öven bir film çekip yayınlamasına ihtimal vermiyordum. Nitekim sansür mekanizması son anda devreye girdi.
Ne yalan söyleyeyim, bu olaya içten içe sevindim bile.

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Yazar Yüksel Aytuğ’dan Disney Plus’a karşı suspus olan ünlülere tepki: Tatlı su Atatürkçüleri!

Çünkü Büyük Önder'in değerini tüm dünyaya bir kez daha ispatlıyordu. Atatürk öyle bir liderdi ki, ölümünden 85 yıl sonra bile düşmanlarını tir tir titretiyordu... Ayrıca gerçek Atatürkçüler ile tatlı su Atatürkçüleri'ni ayırmak için bir turnusol kağıdı işlevi de gördü.

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Yazar Yüksel Aytuğ’dan Disney Plus’a karşı suspus olan ünlülere tepki: Tatlı su Atatürkçüleri!

Hükümetin bu konudaki hassas tavrını ve RTÜK'ün başlattığı incelemeyi de takdir ve mutlulukla karşılıyorum. Ama Disney Plus'a asıl cezayı seyircinin keseceğine yürekten inanıyorum.

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Yazar Yüksel Aytuğ’dan Disney Plus’a karşı suspus olan ünlülere tepki: Tatlı su Atatürkçüleri!

Asıl düşündürücü olan ise sürekli "Atatürk kırmızı çizgimizdir" deyip de bu çirkin olaya sessiz kalan ünlü tayfası. İş Türkiye'yi kötülemek, devleti, hükümeti, milleti küçük düşürmek olduğunda sosyal medyalarında şakıyan, her ödül törenini devletini aşağılamak için fırsat sayanlardan günlerdir "tık" yok.