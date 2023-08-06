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Yazar Yüksel Aytuğ’dan Disney Plus'a karşı suspus olan ünlülere tepki: Tatlı su Atatürkçüleri!
Ermeni lobileri ile işbirliği yapan ABD merkezli film dağıtım şirketi Disney Plus'ın "Atatürk" dizisini yayınlamama kararının sonrası Atatürkçü geçinen çok sayıda ünlü suspus oldu. Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, bu ibretlik durumu ele alan "Tatlı su Atatürkçüleri!" başlığını attığı yazıyla tepki gösterdi. İşte dikkat çeken satırlar…