İstanbullunun bitmeyen çilesi: CHP’li İBB! İETT’den sonra şimdi de itfaiye aracı yolda kaldı | İhbara giderken motoru yandı

ARAÇLAR DENETLENMİYOR

Yolda kalan araç, çekici tarafından çekildi. O anlara ait kareler de ortaya çıktı. Yaşananların ardından İBB'ye ait toplu taşımalar başta olmak üzere, yangın olayının sık yaşanması dikkat çekti. Bu durum, araçların denetlenmemesine ve bakımının yapılmamasına yorumlandı.