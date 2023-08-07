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İstanbullunun bitmeyen çilesi: CHP'li İBB! İETT'den sonra şimdi de itfaiye aracı yolda kaldı | İhbara giderken motoru yandı

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Giriş Tarihi: 07.08.2023 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
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İstanbullunun bitmeyen çilesi: CHP’li İBB! İETT’den sonra şimdi de itfaiye aracı yolda kaldı | İhbara giderken motoru yandı

İstanbul'da her gün İETT otobüsü ve metrobüslerde yaşanan arızalar vatandaşları çileden çıkarırken şimdi de ihbara giden itfaiye aracı yolda kaldı. Pazar günü yangın ihbarına giden itfaiye ekiplerinden, İBB'ye ait itfaiye aracı arıza yaptı. Motorunun yandığı ortaya çıkan araç çekici tarafından çekildi.

Göreve geldiğinden beri hizmetten çok tartışmaların odağında yer alan tatilleriyle gezmeleriyle gazete haberlerini süsleyen Ekrem İmamoğlu İstanbul'a can çekiştiriyor. CHP Genel Başkanlığı koltuğunun peşinde düşen İmamoğlu adete magakenti unutmuş ve kaderine terk etmiş durumda.

4 yıldır İETT ve metrobüslerdeki arıza ile kaza çilesi bitmek bilmezken şimdi de itfaiye aracı yolda kaldı.

MOTORU YANDI

İstanbul'da arıza ve ulaşım aksaklıkları devam ederken, kentte bir olay daha yaşandı. Bu kez itfaiye aracı arızalandı. Ekipler, araçlarla yangına müdahaleye giderken, İBB'ye ait itfaiye aracının motoru yandı.

ARAÇLAR DENETLENMİYOR

Yolda kalan araç, çekici tarafından çekildi. O anlara ait kareler de ortaya çıktı. Yaşananların ardından İBB'ye ait toplu taşımalar başta olmak üzere, yangın olayının sık yaşanması dikkat çekti. Bu durum, araçların denetlenmemesine ve bakımının yapılmamasına yorumlandı.

ÇÖP TANKERİ YANDI

Geçtiğimiz günlerde de çöp tankeri alevlere teslim olmuştu. Kısa sürede tankerin arka kısmına sıçrayan alevlerin ardından araç emniyet şeridine çekildi. Yangın söndürme çalışmaları tamamlanınca çöp tankerinin arka kısmının tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.

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