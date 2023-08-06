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'Yolcu' yolunda gerek! İstanbul kan ağlıyor CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine şehir turuna çıkıyor! Rotada Kılıçdaroğlu detayı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.08.2023
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’Yolcu’ yolunda gerek! İstanbul kan ağlıyor CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine şehir turuna çıkıyor! Rotada Kılıçdaroğlu detayı...

Seçim hezimetinin ardından CHP’de başlayan iç savaşın sancıları gün geçtikçe farklı bir boyuta ulaşıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında başlayan ‘değişim’ kavgasının yankıları sürerken, İBB’de ‘hizmet’ kelimesinin anlamını yitirmişçesine vatandaşı kaderine terk eden İmamoğlu, doğal afetlerde de tatil beldelerinde keyif yapmaktan mahrum kalmadı. 2023 seçimlerinde, İstanbul’u unutup miting peşinde gezen İmamoğlu, bu sefer de Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli için yollara düştü. Öte yandan Ekrem İmamoğlu’nun yeniden turlara çıkması sosyal medyada oldukça sert eleştirildi. CHP yandaşı olarak bilinen Jahrein mahlaslı sosyal medya fenomeni de İmamoğlu’nu topa tuttu.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimetin ardından CHP'de çıkan iç savaşın yankıları her geçen gün farklı bir boyuta ulaşırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile 'değişim' savaşı veren 'zoom darbeci'sini Ekrem İmamoğlu, yine şehir turuna çıkmaya karar verdi.

'YOLCU' YOLUNDA GEREK!

Hatırlanacağı üzere daha önce İstanbulluyu kaderine terk edip, yaşanan doğal afetlerde tatil beldelerinde keyif yapan, 2023 seçimlerinde ise şehir şehir tur atan Ekrem İmamoğlu, bu sefer de çok dikkat çeken bir yerde gezecek.

ROTA BAY KEMAL'İN MEMLEKETİ!

İstanbul hariç hemen hemen her yere adım Ekrem İmamoğlu önümüzdeki hafta 7 Ağustos Pazartesi günü Elazığ'ı, 8 Ağustos Salı günü ise Tunceli'yi ziyaret edecek.

CHP YANDAŞI JAHREİN İSYAN ETTİ

Ekrem İmamoğlu'nun yine şehir şehir gezmesine sosyal medyadan tepki yağdı. CHP yandaşı olarak bilinen 'Jahrein' mahlaslı Ahmet Sonuç sosyal medya hesabında bu duruma isyan etti.

"İSTANBUL'UN PARASI DENİZ YEMEZSEN KERİZ DERLER"

Sonuç sosyal medya hesabında, "İBB parasıyla şöyle bir de suni karşılama komitesi ayarladın mıydı mis gibi olur. Adam başı 500 lira dağıtsan yeter bence. İstanbullunun parası deniz. Yemezsen keriz derler eko ağabey." İfadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun yine şehir turuna çıkması sosyal medyadan büyük tepkilere neden oldu.

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