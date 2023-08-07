İBB’de ihaleler üzerinden dev vurgun! CHP’li Ekrem İmamoğlu için soruşturma izni | İşte İBB’nin hortum dosyası





MEVZUATLARA AYKIRI UYGULAMA...

Ayrıca İBB reklam alanlarını Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. vasıtasıyla istediği reklamcılara ihalesiz bir şekilde pazarlama sözleşmesi ile kiraladı.



Belediyenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan birçok reklam alanı ile ilgili mevzuata aykırı uygulamalar yapılması nedeniyle ön inceleme devam ediyor.