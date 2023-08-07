İBB'de ihaleler üzerinden dev vurgun! CHP'li Ekrem İmamoğlu için soruşturma izni | İşte İBB'nin hortum dosyası
Son dakika haberi! İBB’ye bağlı İETT, Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş.’deki ihalelerde yandaşların nasıl beslendiği, piyasa değerinin kat kat üzerinde bedellere yaptırılan işlerle paraların hortumlanarak kamunun nasıl zarara uğratıldığı tek tek tespit edildi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler sonra İstanbul'u kaderine terk edip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu hakkında da soruşturma izni verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB), Mülkiye Müfettişleri, Hazine ve Maliye Müfettişi ve MASAK Uzmanı tarafından yapılan inceleme sonucunda, usulsüz ihalelerle yandaşlarını beslendiği ortaya çıktı.
İncelemelere göre İETT Bakım ve Onarımına ilişkin yapılan toplam 44 ihaleden 30'unun pazarlık usulüyle aynı kişilere verildiği, 6 farklı ihalede yaklaşık maliyetin 42 milyon lira fazla hesaplandığı belirlendi.
Bu araç bakım onarım ihalelerinden; CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş'nin 7'si pazarlık, 6'sı açık ihale usulü olmak üzere 13 ihale aldığı belirlendi.
Müfettişler ayrıca İBB Reklam Alanı Kiralama ve Vinil Baskı İşleri ihalesinin de mevzuata aykırı olarak 4 farklı ihale ile Kültür A.Ş'ye verildiğini ortaya çıkardı.
Kültür A.Ş'nin de aynı işleri 7'ye bölerek 1 milyar liranın üzerinde bedelle, ihaleye katılma yeterlilik ve koşullarına sahip olmayan 3 özel şirkete verdiğini tespit etti.
İBB ve tüm iştiraklerinin özellikle vinil baskı işlerinin piyasa değerinin 4-5 katı bedelle Ekrem İmamoğlu'nun koruyup kolladığı Subaşı ailesine ait (Gülşah Subaşı) 'Genç Popülist' reklam şirketine verildiğini belirledi.
Mevzuata aykırı olarak yapılan işlemler için Tevdi Raporu düzenlendi. İBB ve İETT görevlileri, Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. görevlileri ve ilgili diğer belediye görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı.
MEVZUATLARA AYKIRI UYGULAMA...
Ayrıca İBB reklam alanlarını Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. vasıtasıyla istediği reklamcılara ihalesiz bir şekilde pazarlama sözleşmesi ile kiraladı.
Belediyenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan birçok reklam alanı ile ilgili mevzuata aykırı uygulamalar yapılması nedeniyle ön inceleme devam ediyor.
İMAMOĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMİŞTİ
Bu işlerde sorumluluğu olduğu değerlendirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da 1 Şubat 2022'de soruşturma izni verilmişti.
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