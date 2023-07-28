İETT otobüslerinin yolda kalmadığı gün yok! Bir günde 1850 İETT yolda kaldı | Arızalar yüzde 60 arttı!

1850'DEN FAZLA İETT OTOBÜSÜ VE METROBÜS ARIZASI YAŞANDI

İETT otobüsleri ve metrobüslerin arızalanmasının sosyal medyada sürekli gündem olduğunu dile getiren Özdemir, "İETT otobüslerinde ve metrobüslerde arızalar her geçen gün artıyor. İstanbul genelinde önceki gün itibarıyla özel halk otobüslerinin dışında 1850'den fazla İETT otobüsü ve metrobüs arızası yaşandı. Bu arızaların sebebi de otobüs bakım ve onarım işlerini iyi bilen yetişmiş ve tecrübeli ekibin devre dışı bırakılması, görevden alınması ve görev yerlerinin değiştirilmesidir." diye konuştu.