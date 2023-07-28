İETT otobüslerinin yolda kalmadığı gün yok! Bir günde 1850 İETT yolda kaldı | Arızalar yüzde 60 arttı!
CHP'li belediyeler vatandaşa hizmet değil eziyet getirdi. İstanbul'da hemen hemen her gün arızalanan, kaza yapan ve yanan belediye otobüsleri vatandaşları canından bezdirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "İstanbul genelinde önceki gün özel halk otobüslerinin dışında 1850'den fazla İETT otobüsü ve metrobüs arızası yaşandı." dedi.
Özdemir, yaptığı açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ulaşım konusundaki hatalı ve yanlış uygulamalarının sıkıntısını İstanbulluların çektiğini söyledi.
VATANDAŞLARDAN TEPKİ YAĞDI
Şu anda İETT ve metro ulaşımında büyük sıkıntıların yaşandığını ifade eden Özdemir, sıkça yaşanan arızalar, çıkan yangınlar, çalışmayan klimaların yaz sıcağında vatandaşları hayatından bezdirdiğini anlattı.
Özdemir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamalarda "İstanbul'u ulaşım çilesinden kurtaracağı" vaadinde bulunduğunu dile getirerek, "Ayrıca 'otobüs ve metrobüs filosunu yenileyeceği, raylı sistem payını arttıracağı ve Türkiye'nin en ucuz ulaşım sistemini kuracağını' söylemişti ama bunları yapamadı." dedi.
1850'DEN FAZLA İETT OTOBÜSÜ VE METROBÜS ARIZASI YAŞANDI
İETT otobüsleri ve metrobüslerin arızalanmasının sosyal medyada sürekli gündem olduğunu dile getiren Özdemir, "İETT otobüslerinde ve metrobüslerde arızalar her geçen gün artıyor. İstanbul genelinde önceki gün itibarıyla özel halk otobüslerinin dışında 1850'den fazla İETT otobüsü ve metrobüs arızası yaşandı. Bu arızaların sebebi de otobüs bakım ve onarım işlerini iyi bilen yetişmiş ve tecrübeli ekibin devre dışı bırakılması, görevden alınması ve görev yerlerinin değiştirilmesidir." diye konuştu.
Özdemir, "Otobüslerin bakım ve onarımlarını, otobüslerin üretici firmaları yerine, hiçbir tecrübesi olmayan ve yeterli teknik personeli bulunmayan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı firmaya teslim edildi. Otobüslerin bakım ve onarımı gerektiği gibi yapılmıyor. Parça değişimlerinde orijinal parça kullanılmadığı gibi yeterli teknik personeli de bulunmuyor." ifadelerini kullandı.
İETT filosunun gerektiği gibi yenilenemediğini, mevcut otobüslerin bakım ve onarımlarının düzgün yapılamadığını belirten Özdemir, ilerleyen günlerde otobüs ve metrobüslerdeki yangınlarla ve arızalarla daha çok karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.
ARIZALARDA ARTIŞ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, kentte toplu ulaşımda kullanılan otobüslerde 2022'de yaşanan arıza sayısının, bir önceki yıla oranla yüzde 56,77 arttığını belirtti.
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