Meral Akşener'in sağ kolu Ünzile Yüksel'den A Haber'e iftira! Yalanda boyut atladılar: "Kırsalda A Haber yayınları kiralanıyor" yalanı

Türkiye, 2024 yerel seçimlerine sayılı bir zaman dilimi kala muhalefet unsurlarının yalan ve algıya dayalı kirli siyasetine maruz kalıyor.



Bu durumun son örneği İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel'in Ekremci Sözcü TV'de yaptığı açıklamalarda bir kez daha gözler önüne serildi.





Yüksel, Meral Akşener'in "Lamı cimi yok kaybettik" sözleriyle paralel olarak "2023 seçimlerinde sadece kaybeden Kılıçdaroğlu değil, hepimiz kaybettik. Muhalefet bu seçimi kaybetti. Kimse biz bu seçimi kazandık diyemez" ifadelerini kullandı.