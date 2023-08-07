Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 14. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalar: Türkiye'siz küresel bir aktör olamaz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “14. Büyükelçiler Konferansı”nın açılış töreninde kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Tüm kurumlarımızla terör örgütlerine ve arkalarındaki güçlere, ülkemizde ve bölgemizde göz açtırmayacağız, alan da bırakmayacağız, nefes de aldırmayacağız" dedi. AB'ye Türkiye'nin üyeliği için çağrıda da bulunan Fidan, “Cumhurbaşkanımızın AB çağrısı çerçevesinde Türkiye’siz Avrupa’nın gerçek manada küresel bir aktör olamayacağını vurgulamak istiyoruz." mesajını verdi. Ayrıca Türkiye’nin yeni dönemde her alanda aktif siyaset izleyeceğine dair sinyal veren Bakan Fidan, “Tüm coğrafyalarla ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "14. Büyükelçiler Konferansı"nın açılış töreninde hitap etti ve önemli mesajlar verdi.
BAKAN FİDAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:
-Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılına, Hariciye'nin 500. yıl dönümünde Türkiye Yüzyılı'na adım atıyoruz. Vizyonumuz ülkemizi sistem kurucu ülke haline getirmek.
-Uluslararası sistem gittikçe dengeden uzaklaşıyor.
-Çığır açan teknolojiler pek çok alanda fırsat sunuyor.
-Türkiye önde gelen devletlerden biridir.
-Biz barış güvenlik istikrar ve refah üreten uluslararası kucaklayıcı bir sistemin kurulması için diğer ülkelerle birlikte çalışacağız.
-Bölgesel barış güvenlik ve istikrara vereceğimiz katkılar refahı da artıracaktır.
-Terör örgütlerine göz açtırmayacağız ve nefes aldırmayacağız.
-Montrö Sözleşmesi'nin uygulayıcısı olarak, Karadeniz'de sükunetin muhafaza edilmesi temel önceliğimiz olacaktır.
-Tahıl girişiminin canlanması için çalışmalarımız sürecek. Karadeniz'de tahıl koridorunun işler hale getirilmesi için girişimlerimiz sürüyor. Bunu yapabilen yegane aktör ülkemiz Türkiye'dir.
-Yunanistan ile pozitif atmosferin devamı için çalışacağız. Komşumu Yunanistan la ihtilaflı meseleleri çözümü konusunda biz samimiyiz.
-Kıbrıs'taki duruşumuz nettir ve eşitlik temel politikamızdır.
-Bağımsız Filistin devletinin tanınması için kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.
-AB, Türkiye'siz küresel bir aktör olamaz.
-Tüm coğrafyalarla ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştireceğiz. Enerji ve ulaşım konularında merkez olma konumumuzu artıracağız.
-TANAP, Hazar Geçişi Orta Koridoru gibi bağlamsallık projelerine öncelik vereceğiz.
-Türkiye'yi farazi, altı boş kavramlar geliştirerek adeta bölge dışı bir güç hasım olarak nitelemek Balkanlar'da yapılabilecek vahim bir hatadır.
-Yeni dönemde Türkiye -AB ilişkilerine vizyoner bir bakışla yaklaşılması ve sürecin tam üyelik perspektifiyle canlandırılması önem arz etmektedir.
- Cumhurbaşkanımızın AB çağrısı çerçevesinde Türkiye'siz Avrupa'nın gerçek manada küresel bir aktör olamayacağını vurgulamak istiyoruz.
- Tüm coğrafyalarla ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştireceğiz. Enerji ve ulaşım konularında merkez olma konumumuzu artıracağız.
14. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI
Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerinin katılımıyla 2008'den bu yana yapılan Büyükelçiler Konferansı'nın 14'üncüsü, bu yıl 5-9 Ağustos'ta Ankara'da düzenleniyor.
Gelişmelerin ele alındığı, küresel eğilimlerin değerlendirildiği, güncel sınama ve fırsatların görüşüldüğü Büyükelçiler Konferası'nın bu yılki teması "Türkiye Yüzyılı'nda Dış Politikamız" olarak belirlendi.
14. Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçiler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından kabul edilecek.
DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, DIŞİŞLERİ ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreni öncesi Dışişleri Şehitliği'ne ziyarette bulundu.
Türkiye'nin merkez teşkilatında ve dış temsilciliklerinde görevli büyükelçilerin katılımıyla her yıl düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın 14'üncüsü vesilesiyle şehitliği ziyaret eden Fidan'a, Bakan Yardımcıları Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Büyükelçi Burak Akçapar, Yasin Ekrem Serim ve Büyükelçi Ahmet Yıldız ile çok sayıda Türk büyükelçi eşlik etti.
Saygı duruşuyla başlayan törende konuşan Fidan, "Türk milletinin tarihi, vatan uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarla doludur. Bu kahramanların bir kısmı ismen bilinir, bir kısmı ise sonsuza kadar isimsiz kahramanlarımız olarak kalmaya devam edeceklerdir. 14. Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle dünyanın dört bir yanında vatan aşkıyla hizmet ederken şehitlik mertebesine yükselen Dışişleri şehitlerimizin manevi huzuruna çıkmaktan onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
"'Elçiye zeval olmaz.' diyen bir milletin fertleriyiz, bu erdeme sahip olmayan, milletimizin karşısına mertçe çıkmayan teröristler ve onları maşa olarak kullanan güçler, diplomatlarımızı, devlet görevlilerimizi ve hatta aile fertlerini alçakça şehit etmişlerdir." diyen Fidan, şöyle devam etti:
"Bu milletin teröre asla boyun eğmeyeceğini, herhangi bir tereddüt veya sarsılma göstermeden gayretle üretime koşacağını anlayamadılar. Bu vatanın evlatları, Dışişleri şehitlerimiz gibi devlet ve millet uğruna gözünü kırpmadan en büyük fedakarlığı yapmıştır, yapmaktadır ve ilelebet yapacaktır."
"ŞEHİTLERİMİZİN HATIRALARINA SAHİP ÇIKMAK BOYNUMUZUN BORCU"
Şehitlik mertebesine ulaşıldığı yerde yapılan anıtlarla ve anma programlarıyla şehitlerin hatıralarının yaşatılmasına devam edileceğini vurgulayan Fidan, "Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak ve nesilden nesle aktarmak boynumuzun borcudur." dedi.
Fidan, ulusal ve uluslararası bilinci daha da artıracak şekilde çalışılacağına işaret ederek, faillerin adalet, tarih ve insanlık vicdanı önünde yargılanmalarını sağlamanın da şehitleri hatırlamak kadar büyük bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.
Şehit yakınlarına seslenen Fidan, "Sizler, bizlere emanetsiniz, aziz şehitlerimizin vatan sevgileri ve adanmışlıkları bizlere her daim rehberlik edecek, ilham ve güç verecektir. Milletimiz, uğruna canını veren evlatlarımızı unutmamıştır, unutmayacaktır." diye konuştu.
Şehitler için edilen duanın ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Fidan, şehitlikteki anıta çelenk koydu.
Törenin sonunda Fidan, bakan yardımcılarıyla şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.
ANITKABİR'E ZİYARET
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreni öncesi, dünyanın dört bir yanından gelen Türk büyükelçilerle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Ziyarette Bakan Fidan'a, bakan yardımcıları Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Büyükelçi Burak Akçapar, Yasin Ekrem Serim ve Büyükelçi Ahmet Yıldız ile çok sayıda büyükelçi eşlik etti.
Bakan Fidan ve büyükelçiler, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu.
Anıtkabir'in merdivenlerinde büyükelçilerle fotoğraf çektirmesinin ardından Fidan, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:
"Büyük Atatürk, 14. Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle büyükelçilerimizle birlikte huzurunuzda olmaktan şeref duyuyoruz. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti, çizdiğiniz hedefler doğrultusunda azim ve kararlılıkla hiç durmadan yürümekte, bıraktığınız mirası her geçen gün daha da ileriye taşıyacak adımları cesaretle atmaktadır. Diplomasimiz, bu kutlu yürüyüşün önemli aşamalarından birini teşkil etmektedir. Bakanlığımız, 260 dış temsilciliğiyle, şanlı bayrağımızı dünyanın her köşesinde eşsiz bir gururla dalgalandırmaktadır.
İlelebet payidar kalacak olan Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümüne denk gelen bu yılki Büyükelçiler Konferansı'mızın teması, 'Türkiye Yüzyılı'nda Dış Politikamız'dır. Bu konferansa kökleri beş asrı aşan tarihi bir mirasa dayanan diplomasimizin, Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılında ülkemizin barışı, istikrarı, refahı ve güvenliğine yapacağı katkıları bütüncül bir anlayışla değerlendireceğiz. 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi rehberliğinde milli menfaatlerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda, milletimizi güvenli ve müreffeh bir geleceğe taşıma ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı başarıyla hayata geçirme konusunda kararlıyız.
Bu çerçevede 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.' vecizenizden de aldığımız ilhamla, milli değerlerimize ve kapasitemize dayanan, bağımsız, akla ve insani değerlere bağlı, ileri görüşlü, etkin ve tesirli bir dış politika izlemeyi sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle her daim kalplerimizde yaşattığımız aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun."
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