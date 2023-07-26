Son dakika: İstanbul'da İETT otobüsü yangını! Seyir halindeyken alev aldı
Son dakika haberleri... Ümraniye Dudullu'da İETT otobüsü alev alev yandı. Yolcuların kısa sürede tahliye edildiği otobüsteki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
Ümraniye'de İETT otobüsünde çıkan yangın, hasara neden oldu.
Necip Fazıl Bulvarı'nda seyir halindeki 14A hattında çalışan İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yolcuların kısa sürede tahliye edildiği otobüsteki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle Necip Fazıl Bulvarı'ndaki trafik akışında aksaklık yaşandı.
A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır'ın yangınla ilgili, "İstanbul Ümraniye ilçe sınırlarında yer alan Dudullu'da alt geçitte İEET otobüsü yanmaya başladı. İlk bilgilere göre otobüsteki yolcular indirildi. Ölü ve yaralı yok. Maddi hasar meydana geldi.
Otobüsün alev alev yandığını ve siyah dumanların bölgeyi kapladığını söyleyebiliriz. Bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz biliniyor. İstanbul'un çeşitli noktalarında İETT otobüslerindeki yangınlar sık sık gündeme geliyor." açıklamasında bulundu.
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