Megakent’in kronik yarası: İETT araçları! İETT’de iflasın rakamı 1850

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın öne çıkan sözleri:

"44 yıldır bu işle ilgilenen biri olarak bilin insanı olarak sayılarla konuşurum. Gerekli bilgileri kaynağından alırım ve vatandaşı doğru bilgilendirmek isterim. Bakıldığı zaman İstanbul'un muazzam bir trafik sorunu var. İstanbul'da 800-1.000 KM metro olması gerekirken Ulaştırma Bakanlığının destekleriyle bu rakam 350 KM civarında ve bu yeterli değil. Yeterli olmadığı için ulaşım karayolundan ilerliyor. İETT'nin kendi bünyesinde 2 bin 600 otobüsü var. Bunun 600'ü metrobüs aracı. 5 bin civarında da Özel Halk Otobüsü var.