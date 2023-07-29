Megakent'in kronik yarası: İETT araçları! İETT'de iflasın rakamı 1850
İstanbul'da her gün İETT otobüsü ve metrobüs arızaları yaşanıyor. 1 günde 1850'den fazla araç arıza yaptı. İETT araçlarında arızalar yüzde 60 arttı. Peki arızaların sebebi ne? İETT araçları neden sürekli arızalanıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan İTÜ Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı değerlendirdi.
Göreve geldiğinden beri hizmetten çok tartışmaların odağında yer alan tatilleriyle gezmeleriyle gazete haberlerini süsleyen Ekrem İmamoğlu İstanbul'a can çekiştiriyor. CHP Genel Başkanlığı koltuğunun peşinde düşen İmamoğlu adete magakenti unutmuş ve kaderine terk etmiş durumda.
4 yıldır İETT'deki arıza ve kaza çilesi bitmek bilmedi. Sorumsuz yöneticiler ile bakımsızlığa terk edilen otobüsler yeni bir rekor kırdı. Bir günde 1850'nin üzerinde İETT otobüsü arızalandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "İstanbul genelinde önceki gün özel halk otobüslerinin dışında 1850'den fazla İETT otobüsü ve metrobüs arızası yaşandı." dedi.
Özdemir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamalarda "İstanbul'u ulaşım çilesinden kurtaracağı" vaadinde bulunduğunu dile getirerek, "Ayrıca 'otobüs ve metrobüs filosunu yenileyeceği, raylı sistem payını arttıracağı ve Türkiye'nin en ucuz ulaşım sistemini kuracağını' söylemişti ama bunları yapamadı." dedi.
Peki arızaların sebebi ne? İETT araçları neden sürekli arızalanıyor? Bir günde nasıl bin 850 araç arıza verebilir? Bakımlar yanlış mı yapılıyor? İETT'de neler oluyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Pınar Özenç'in konuğu olan İTÜ Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı değerlendirdi.
Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın öne çıkan sözleri:
"44 yıldır bu işle ilgilenen biri olarak bilin insanı olarak sayılarla konuşurum. Gerekli bilgileri kaynağından alırım ve vatandaşı doğru bilgilendirmek isterim. Bakıldığı zaman İstanbul'un muazzam bir trafik sorunu var. İstanbul'da 800-1.000 KM metro olması gerekirken Ulaştırma Bakanlığının destekleriyle bu rakam 350 KM civarında ve bu yeterli değil. Yeterli olmadığı için ulaşım karayolundan ilerliyor. İETT'nin kendi bünyesinde 2 bin 600 otobüsü var. Bunun 600'ü metrobüs aracı. 5 bin civarında da Özel Halk Otobüsü var.
600 metrobüs aracının sadece 200'ü yenilenmiş ve 400'ü 10 yaşın üzerinde, 1 milyon 918 bin kilometre yol yapmış. Hizmet ömrünü doldurduğu için arıza ve kaza riski fazla ve bunu da görüyoruz, yaşıyoruz. 2018 yılında arıza bilgilerine bakıldığı zaman 10 bin KM'ye düşen 3.43, 2019 yılında 3.60, 2020 yılı içerisinde 3.13, 2021'de 2.96, 2022 yılında 3.23 ve 2023 yılında şu anda kadar 2.92'dir. İETT araçları yaklaşık olarak 50 bin sefer yapıyor. Burada arızayı nerede göreceğiz sefer kaydına bakacağız. Sefer kaybı arızadan ve trafikten olur. Araçların yenilenmesi lazım.
Özel halk otobüslerinin sayısı İETT'den fazla. Metrobüsleri çıkardığımız zaman İstanbul'daki yolcuların yüzde 60'ın onlar taşıyor. Metrobüsler bu sayıya dahil edilirse yarı yarıya geliyor. Özel halk otobüslerinin bakımı daha farklı ve o araçlar daha yaşlı. Bu çözmek için metrobüsü otonom sisteme dönüştürmek gerekiyor. Bu kadar KM yapmış araçlarda yanma riski olabilir, frenler tutmayabilir ve telafisi mümkün olmayan kazalar olabilir.
Diğer mevcuttaki araçların yaşları fazla ve sıkışan trafikte arıza ihtimalleri çok fazla. Sefer sayılarını azaltacak kadar arızaların olduğu bir gerçek var ortada. 2 bin 639 İETT aracı var. Günlük arızalanan araç sayısı 300 civarında."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye %58 kök zam tablosu değişti! SGK SSK BAĞKUR Tarım 7.900 TL alana 10.421,68 TL ek ödeme! 8.077 seyyanen zam, intibak ilavesi…
- İncirin gerçeklerini duyan şoke oluyor! Yerken 40 kez düşünmek isteyebilirsiniz! Yıllardır meyve sanıp yemişiz...
- 90 bin taşerona kadro çıktı mı, son durum ne? 2023 Taşerona Kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor, şartları neler?
- KPSS ÖABT bugün saat kaçta başlayıp, bitecek? 2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi kaç dakika ve kaç soru?
- YKS 2. ek tercih tarihleri 2023 ÖSYM | YÖK, YKS 2. tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- EPT’lilere erken emeklilik kilidi açılıyor! 9 Eylül 1999-2008 arası yeni prim gün yıl yaş şartı sil baştan! Sigorta başlangıcını 5 yıl geriye atacak!
- 32 günlük vadeli TL mevduat hesabı açana 7.287,67 lira kallavi birikim! Yastıkaltı TL bulundurana gün doğdu!
- KPSS ÖABT Alan Bilgisi SONUÇ TARİHİ 2023 | KPSS ÖABT 1. 2. ve 3. oturum sınavları ne zaman açıklanacak?
- İncirin gerçeklerini duyan şoke oluyor! Yerken 40 kez düşünmek isteyebilirsiniz! Meğer meyve sanıp yemişiz...
- KPSS sınavında emanetçi var mı? Bozuk para, telefon, cüzdan, çanta, araba anahtarı 2023 KPSS sınavında yasak mı? Eşyalarımı nereye bırakabilirim?
- KPSS ÖABT cumartesi saat kaçta başlayıp, bitecek? 2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi kaç dakika ve kaç soru?
- Emekliye ayın son ek kazanç jesti! 31 Temmuz 17.00'ye kadar başvurmayan kaçırır! 4A, 4B, 4C Kök maaş+10.000 TL promosyonu!