Park halindeki İETT otobüsüne çarptı: 4’ü ağır 6 yaralı

Kaza saat 03.30 sıralarında Bağcılar Fevziçakmak Mahallesinde meydana geldi. 19 TR 622 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 34 HO 1366 plakalı İETT otobüsüne çarptı.Kazada 6 kişi yaralandı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda önlem alırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan dördünün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.