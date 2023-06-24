Park halindeki İETT otobüsüne çarptı: 4'ü ağır 6 yaralı
Bağcılar'da gece geç saatte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç park halinde duran İETT otobüsüne çarptı. Kaza sonucu 4'ü ağır 6 kişi yaralanırken araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza saat 03.30 sıralarında Bağcılar Fevziçakmak Mahallesinde meydana geldi. 19 TR 622 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 34 HO 1366 plakalı İETT otobüsüne çarptı.Kazada 6 kişi yaralandı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda önlem alırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan dördünün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Starlink uydusu nedir? Elon Musk Starlink uyduları kaç tane, nerede? SpaceX’in uydu treni...
- İbn-i Sina'dan vücudu çelik gibi yapan tavsiyeler! Kan şekerini düzenliyor! Özellikle şeker hastaları...
- KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR? Kurban eti hemen yenir mi, kaç saat dinlendirilir? İşte püf noktaları 🍖
- Borcu olan kurban kesebilir mi? Kredi kartıyla kurban alınır mı? Diyanet'e göre banka kredisi, taksitle kurbanlık almak caiz midir?
- Kurban keserken okunacak dua! Kurban kesimi öncesi nasıl niyet edilir? Büyükbaş küçükbaş kurban duası...
- Ateş Kuşları 21. bölüm sezon finali CANLI İZLE! 23 Haziran Ateş Kuşları son bölüm tek parça izle!
- EVLİLİK KREDİSİ başvuruları başladı mı? 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL evlilik kredisi kimlere verilir, şartları neler?
- Özkan Uğur sağlık durumu nasıl? MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur neden entübe edildi, hastalığı ne?
- Torba yasa maddeleri sıralandı! Hazırlıklar tamamlandı! Emekliye taban maaş artışı, refah payı, seyyanen, kademeli zam...
- Emine Beder'in tarifiyle enfes bohça böreği! Evde çayın yanına yapılacak en pratik börek! Yapılışı ve gerekli malzemeler...
- Murat Ülker kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar? Murat Ülker Fenerbahçe başkan adayı olacak mı?
- AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHİ! AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? Anadolu Üniversitesi yaz okulu ücreti 2023!