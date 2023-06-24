24 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Park halindeki İETT otobüsüne çarptı: 4'ü ağır 6 yaralı

Park halindeki İETT otobüsüne çarptı: 4'ü ağır 6 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.06.2023
ABONE OL
Park halindeki İETT otobüsüne çarptı: 4’ü ağır 6 yaralı

Bağcılar'da gece geç saatte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç park halinde duran İETT otobüsüne çarptı. Kaza sonucu 4'ü ağır 6 kişi yaralanırken araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza saat 03.30 sıralarında Bağcılar Fevziçakmak Mahallesinde meydana geldi. 19 TR 622 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 34 HO 1366 plakalı İETT otobüsüne çarptı.Kazada 6 kişi yaralandı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda önlem alırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan dördünün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin incelemelerinin ardından kazaya karışan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA