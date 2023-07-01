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İETT şoförü kapıları açmadı yolcular otobüsü tekmeledi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2023
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İETT şoförü kapıları açmadı yolcular otobüsü tekmeledi

İstanbul'da Silivri-Avcılar Metrobüs durağı arası yolcu taşıyan bir İETT otobüsü Avcılar istikametinde ilerlediği sırada durakta durdu. İddiaya göre şoför otobüs dolu olduğu için kapıları açmadı. Olay sonrası durakta bekleyen yolcular otobüse tekme ile saldırdı.

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