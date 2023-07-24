Gelecek Partisi’nden Kemal Kılıçdaroğlu’na gizli protokol tepkisi: Siyasi ve ahlaki değeri yoktur

GELECEK PARTİSİ: ANLAŞMA AHLAK DIŞI!

Ümit Özdağ ile yapılan gizli anlaşma, 8'li koalisyonun ortaklarını çok kızdırdı. Son olarak CHP listelerinden Meclis'e girebilen ve 10 milletvekili çıkarabilen Gelecek Partisi, yapılan anlaşmayı "Ahlak dışı" olarak yorumladı.

"Bilgimiz ve onayımız dışında kişiler arasında mahfuz tutulan herhangi bir protokolün bizim açımızdan siyasi ve ahlaki değeri yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ayrıca şu açıklamalar yapıldı: