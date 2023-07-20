Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ'ın 3 bakanlık ve MİT iddialarına ilişkin açıklama: Özel protokol imzaladık
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesinin karşılığında 3 bakanlık ve MİT konusunda anlaştıklarını ifade ederken CHP Sözcüsü Faik Öztrak böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu ise bu akşam yaptığı açıklamalarda Öztrak'ı boşa çıkararak "İkimizin arasında özel bir protokol imzalandı" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca bu durumdan Öztrak'ın haberdar olmadığını da belirtti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları yazılı mutabakata ilişkin açıklamalarda bulunurken 3 bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilatı başkanlığı konusunda mutabakat yaptıklarını ifade etti.
3 BAKANLIK VE MİT...
Özdağ konuya ilişkin "Söz vermek değil, yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık." dedi.
ÖZTRAK "BÖYLE BİR MADDE YOK" DEDİ AMA...
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ümit Özdağ'ın üç bakanlık ve MİT Başkanlığını alacağı iddiasını yalanladı. Öztrak, "Zafer Partisi ile yaptığımız protokollerde 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı gibi bir madde yer almamaktadır." İfadelerini kullanmıştı.
BAKANLIK İTİRAFLARINI YALANLAMADI
Katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen "Ümit Özdağ ile bakanlıklar üzerine bir protokol imzaladınız mı?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu adeta parti sözcüsü Öztrak'ın açıklamalarını boşa çıkardı.
"ÖZDAĞ İLE ÖZEL PROTOKOL İMZALADIK"
Özdağ'ın bakanlık itiraflarını yalanlamayan Kılıçdaroğlu, "İkimizin arasında özel bir protokol imzalandı" dedi.
Protokolden sözcü Faik Öztrak'ın bile haberinin olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
"O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve namusuna teslim edilen bir protokoldür. Benim konuşmam doğru değildir. İkimizin arasında özel bir protokol imzalandı."
SÖZCÜ ÖZTRAK'IN BİLE HABERİ YOK
Kamuoyuna açık bir protokol değil. İkimizin namusuna teslim edilmiş bir protokoldür nokta. Yorum yapmam doğru değil. Faik Öztrak protokolü bilmiyor. Danışman dahil kimse bilmiyor. Sayın Özdağ ve Sayın Oğan'la ilgili yaptığım görüşmelerden diğer parti liderlerinin haberi vardı. Protokolden yoktu."
ÖZDAĞ'DAN ÜSTÜ KAPALI TEHDİT
Öte yandan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, anlaşmaya dair belgelerinin kendisinde ve Kılıçdaroğlu'nda olduğunu belirterek, CHP liderinin anlaşma olmadığına dair açıklama yapması halinde bu belgeleri paylaşacağını kaydetmişti.
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