Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ümit Özdağ’ın 3 bakanlık ve MİT iddialarına ilişkin açıklama: Özel protokol imzaladık

SÖZCÜ ÖZTRAK'IN BİLE HABERİ YOK

Kamuoyuna açık bir protokol değil. İkimizin namusuna teslim edilmiş bir protokoldür nokta. Yorum yapmam doğru değil. Faik Öztrak protokolü bilmiyor. Danışman dahil kimse bilmiyor. Sayın Özdağ ve Sayın Oğan'la ilgili yaptığım görüşmelerden diğer parti liderlerinin haberi vardı. Protokolden yoktu."