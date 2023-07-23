Kaos bitmek bilmiyor! İYİ Partili Özlale’den Kemal Kılıçdaroğlu’na ’gizli protokol’ göndermesi: Halkı kandıramazsın...

CHP'DE GİZLİ PROTOKOL KRİZİ

Bilindiği üzere, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında imzalanan protokol gündeme bomba gibi düşmüştü. Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere 3 bakanlık ve Millî İstihbarat Teskilatı başkanlığı konusunda mutabakat yapıldığı öğrenilmişti

Özdağ, "Söz vermek değil, yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık." demişti.