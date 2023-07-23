Kaos bitmek bilmiyor! İYİ Partili Özlale'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'gizli protokol' göndermesi: Halkı kandıramazsın...
CHP’de seçim döneminde yanıp tutuşan Kılıçdaroğlu'nun sağa sola dağıttığı hayali bakanlıklar kaosu beraberinde getirdi. Koalisyon masasında protokol krizinin yankıları sürüyor. İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan 'gizli protokol'e tepki gösterdi. Özlale, "Birlikte muhalefet yaptığınız partileri kandırabilirsiniz, parti sözcünüzü kandırabilirsiniz ama halkı kandıramıyorsunuz." diyerek Bay Kemal’e sert tepki gösterdi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi'ne 3 bakanlık ve MİT Başkanlığını vermesi, muhalefette yeni bir krize daha yol açtı. Seçimleri kazanabilmek için koalisyon ortaklarına bakanlık vadeden Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor.
CHP'DE GİZLİ PROTOKOL KRİZİ
Bilindiği üzere, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında imzalanan protokol gündeme bomba gibi düşmüştü. Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere 3 bakanlık ve Millî İstihbarat Teskilatı başkanlığı konusunda mutabakat yapıldığı öğrenilmişti
Özdağ, "Söz vermek değil, yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık." demişti.
ÖZTRAK: BÖYLE BİR MADDE YOK
CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise Ümit Özdağ'ın üç bakanlık ve MİT Başkanlığını alacağı iddiasını yalanamış, "Zafer Partisi ile yaptığımız protokollerde 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı gibi bir madde yer almamaktadır." ifadesini kullanmıştı.
KILIÇDAROĞLU ÖZDAĞ'I YALANLAMADI
Özdağ'ın bakanlık itiraflarını yalanlamayan Kılıçdaroğlu ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamda "İkimizin arasında özel bir protokol imzalandı" şeklinde konuşmuştu.
İYİ PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
CHP'nin seçim sürecindeki ittifak ortağı İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'gizli protokol'üne sert tepki geldi. İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Kemal Kılıçdaroğlu'nu halkı kandırmaya çalışmakla suçladı.
"PARTİ SÖZCÜNÜZÜ KANDIRABİLİRSİNİZ AMA HALKI KANDIRAMIYORSUNUZ"
Katıldığı canlı yayın programında Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullanan Özlale, "İktidar ortağınızı kandırabilirsiniz, birlikte muhalefet yaptığınız partileri kandırabilirsiniz, parti sözcünüzü kandırabilirsiniz ama halkı kandıramıyorsunuz." şeklinde konuştu.
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