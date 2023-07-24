Başkan Erdoğan’ın cezaevinden çıkışının 24. yılı! Milletin gönlünde taht kurmuş lider

1983 yılında kurulan Refah Partisi ile fiili siyasete geri dönen Erdoğan, 1984 yılında Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı, 1985 yılında ise Refah Partisi İstanbul İl Başkanı ve Refah Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi oldu. Refah Partisi, 27 Mart 1994 yerel seçiminde Erdoğan'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdi. Erdoğan, yüzde 25 oy oranıyla seçimlerden birinci çıkıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Recep Tayyip Erdoğan, başarılı yönetimiyle dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul'un kronikleşmiş sorunlarına doğru teşhis ve çözümler üretti. Su sorunu, yüzlerce kilometrelik yeni boru hatlarının döşenmesiyle; çöp sorunu ise dönemin en modern geri-dönüşüm tesislerinin kurulmasıyla çözümlendi. Hava kirliliği sorunu Erdoğan döneminde geliştirilen doğalgaza geçiş projeleriyle son buldu, kentin trafik ve ulaşım açmazına karşı 50'den fazla köprü, geçit ve çevre yolu inşa edildi; sonraki dönemlere ışık tutacak birçok proje geliştirildi.