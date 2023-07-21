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Ümit Özdağ koalisyon masasının küçük ortaklarını Akşener'in videosu ile vurdu! Gizli protokolden İYİ Parti'nin haberi var mıydı?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.07.2023
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Ümit Özdağ koalisyon masasının küçük ortaklarını Akşener’in videosu ile vurdu! Gizli protokolden İYİ Parti’nin haberi var mıydı?

Koalisyon masasında seçimlerde alınan ağır hezimetin sancıları hala devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ’ın “Kazansaydık üç bakanlık ve MİT’i alacaktık.” iddiasını dün katıldığı televizyon yayınında doğruladı. 7’linin diğer ortakları protokolün kendilerinden gizli bir şekilde yapıldığını savunarak Kılıçdaroğlu’nu eleştirirken, Ümit Özdağ ise, Meral Akşener’in bir konuşmasını paylaşarak, "Zafer Partisi-CHP protokolunun içeriğinden haberdar değildik diyen İYİ Parti, Gelecek ve DEVA Partililer, iyi dinleyin. " dedi. Videoda açıklamalarda bulunan Akşener’in tutumu, ‘Protokolden haberi var mıydı?’ sorusunu akılları getirdi. İşte detaylar…

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