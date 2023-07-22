Kemal Kılıçdaroğlu PKK’nın uzantısı HDP ile de gizli protokol imzaladı mı? Ümit Özdağ ile protokol krizi sonrası akılları kurcalayan soru

İşte Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür'ün "Kılıçdaroğlu HDP'yle de pazarlık yaptı mı?" başlıklı o yazısı

CHP'nin başını çektiği muhalefet cephesinde siyasi vizyonsuzluğun, ilkesizliğin getirdiği derin bir çöküş yaşanıyor. Kamuoyu her sabah yeni bir skandalla uyanıyor. Bir gün "Hayatımın en büyük hatası" pişmanlığıyla, bir gün "38 milletvekilini yüzde bir bile almayan partilere neden verdin?" isyanıyla karşılaşıyorsunuz, bir başka gün de gündem, "A Takımı ihaneti"yle sarsılıyor.