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Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın uzantısı HDP ile de gizli protokol imzaladı mı? Ümit Özdağ ile protokol krizi sonrası akılları kurcalayan soru

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ağır bir hezimet yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partideki koltuğunu korumaya çalışırken; ikinci tur öncesi ittifak kurduğu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yapılan protokolle ilgili açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Kılıçdaroğlu, gizli bir protokol olduğunu doğrularken; akıllara ilk tur öncesi Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesi geldi. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, Kandil'in siyasi uzantısı HDP'nin CHP Genel Başkanı'na olan desteğine dikkat çekerek "HDP'yle de benzer bir anlaşma yapıldı mı?" sorusunu yöneltti.

Giriş Tarihi: 22.07.2023 08:11
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Kemal Kılıçdaroğlu PKK’nın uzantısı HDP ile de gizli protokol imzaladı mı? Ümit Özdağ ile protokol krizi sonrası akılları kurcalayan soru

İşte Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür'ün "Kılıçdaroğlu HDP'yle de pazarlık yaptı mı?" başlıklı o yazısı
CHP'nin başını çektiği muhalefet cephesinde siyasi vizyonsuzluğun, ilkesizliğin getirdiği derin bir çöküş yaşanıyor. Kamuoyu her sabah yeni bir skandalla uyanıyor. Bir gün "Hayatımın en büyük hatası" pişmanlığıyla, bir gün "38 milletvekilini yüzde bir bile almayan partilere neden verdin?" isyanıyla karşılaşıyorsunuz, bir başka gün de gündem, "A Takımı ihaneti"yle sarsılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kemal Kılıçdaroğlu PKK’nın uzantısı HDP ile de gizli protokol imzaladı mı? Ümit Özdağ ile protokol krizi sonrası akılları kurcalayan soru

Kısaca kumpaslardan, ihanet edenlerden, birbirini satanlardan, kirli ilişkilerden geçilmiyor.
Farklılıkları bir araya getirenler meğer bambaşka kirli ilişkiler ve pazarlıklarla bir arada duruyormuş. Boşuna Başkan Erdoğan "Verilmiş sadakamız varmış" demiyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu PKK’nın uzantısı HDP ile de gizli protokol imzaladı mı? Ümit Özdağ ile protokol krizi sonrası akılları kurcalayan soru

Son rezalet ise birkaç gün önce patladı
Seçimin ikinci turuna giderken, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu aniden rotayı ırkçı çıkışları ve göçmen düşmanlığıyla bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a çevirmiş ve desteğini istemişti.

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Kemal Kılıçdaroğlu PKK’nın uzantısı HDP ile de gizli protokol imzaladı mı? Ümit Özdağ ile protokol krizi sonrası akılları kurcalayan soru

O da destek vermişti. Ancak bedava değildi. Ortada kirli bir pazarlık vardı ve o pazarlığın ne olduğunu Özdağ tane tane anlattı:
"Yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dâhil üç bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık. Ben İçişleri Bakanı olacaktım."

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Kemal Kılıçdaroğlu PKK’nın uzantısı HDP ile de gizli protokol imzaladı mı? Ümit Özdağ ile protokol krizi sonrası akılları kurcalayan soru

"Yok canım bu kadar da olmaz" dedirten bu açıklamayı önce CHP Sözcüsü Faik Öztrak yalanladı.