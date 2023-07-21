Kılıçdaroğlu'nun "Gizli protokol" hamlesi suyu iyice bulandırdı! Muhalif kanatta topyekun isyan: Yazıklar olsun
Seçimi kazanmak adına kendisiyle masaya oturan bütün partilere bakanlık dağıtan Kemal Kılıçdaroğlu'nun izlediği siyaset, muhalif kanatta kapanmaz yaralar açtı. Son olarak 7'li koalisyona katılan Ümit Özdağ'a da koltuk veren CHP lideri, bu konuda bir protokol bile imzalamıştı. Söz konusu protokolün neler içerdiğini geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ açıkladı. CHP kanadından önce inkar geldi ancak dün bir canlı yayına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ’ın sözlerini tasdikledi. Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin ardından 7’li koalisyon bir kez daha karıştı.
Birbirine benzemeyen 8 parti, aynı masanın etrafında toplandı. Türkiye'yi yöneteceğiz diyerek yola çıkanlar, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde tarihi yenilgiyi aldı. Bunun üzerine partiler karıştı. Hedefte ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
BAKANLIK DAĞITTI!
13 yıla sayısız defa yenilgi sığdıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olabilmek için koalisyon ortaklarına dağıttığı bakanlık ve milletvekilliği, hem partisinde hem de seçmenden tepki aldı.
ÖZDAĞ'DAN ŞOK İDDİA!
İttifaka en son katılan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı mutabakatı açıkladı.
Zafer Partisi'ne 3 bakanlık ile MİT Başkanlığı'nın verileceğini vurguladı.
'İÇİŞLERİ BAKANI OLACAKTIM'
"Ben de İçişleri Bakanı olacaktım. Kemal Kılıçdaroğlu diğer partiler rahatsız olur diye bu anlaşmanın gizli tutulmasını istemişti" çıkışı yaptı. Bunun üzerine ortalık karıştı…
ÖZTRAK YALANLADI AMA...
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Zafer Partisi ile yaptığımız protokollerde 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı gibi bir madde yer almamaktadır" açıklaması yapsa da sular durulmadı.
GERÇEĞİ BÖYLE AÇIKLADI
Ümit Özdağ, iddiasını sürdürürken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam katıldığı canlı yayında gizli mutabakat ile ilgili bombayı patlattı.
'KİMSE BİLMİYORDU'
Parti sözcüsünün bile sözlerini boşa çıkartan Kılıçdaroğlu "O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve namusuna teslim edilen bir protokoldür. Benim konuşmam doğru değildir. İkimizin arasında özel bir protokol imzalandı. Kamuoyuna açık bir protokol değil.
İkimizin namusuna teslim edilmiş bir protokoldür nokta. Yorum yapmam doğru değil. Faik Öztrak protokolü bilmiyor. Danışman dahil kimse bilmiyor. Sayın Özdağ ve Sayın Oğan'la ilgili yaptığım görüşmelerden diğer parti liderlerinin haberi vardı. Protokolden yoktu" açıklaması yaptı.
KOALİSYON ORTAKLARI ÇOK KIZDI!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokol, diğer koalisyon ortaklarını kızdırdı.
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalar yaptı.
'KARANLIK DEHLİZLERDE...'
"Biz sahada kendisi için oy isterken, meğer o Ankara'nın karanlık dehlizlerinde pazarlıklar yapıyor, protokoller imzalıyormuş. Arkadaşlarının haberi yok, ittifak ortaklarının bilgisi yok.
Hoyratça heba edilmiş bir güven, yeniden kazanılabilir mi?" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz da tepki gösteren isimler arasında. Yılmaz, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada "Kendi adıma, geride bıraktığımız seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum" dedi.
Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Geride bıraktığımız başkanlık seçimlerini muhalefet kaybetmiştir ve Millet İttifakı'nın üyeleri olarak bunun sorumluluğunu üstlenmekten hiçbirimiz kaçamayız.
Milletimize ödemek zorunda olduğumuz bir özür ve özeleştiri borcumuz var. Bunu yapmadan, ne halkımızın temsilini gerçekleştirebiliriz ne de insanlara bir yol haritası sunabiliriz.
Kendi adıma, geride bıraktığımız seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum. Ve bu özrü, sadece seçimleri kaybettiğimiz için değil aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı elde etmek ve seçimleri kazanmak için kullandığı yöntemlerle yeteri kadar mücadele edemediğim için diliyorum. Seçim kampanyasını popülizme indirgeyen, eleştirdiği kişiye dönüşen ve sahici politikalar üretemeyen bir isim/ekip Türkiye'nin kaderini belirlememeliydi.
Bu ülke insanının umutlarını ve kurumlarını, kendi şahsi mülküymüş gibi kapalı kapılar ardında pazarlamak ve yola birlikte çıktığı ortaklarının arkasından iş çevirmek ne demokratik teamüllere ne de siyasi etiğe sığar. Maalesef muhalefetteki dar bir çıkar grubu toplumdaki güçlü değişim iradesini kendi emelleri ve siyasi ikballeri için kullanmaktan hicap duymuyor.
Ҫözmemiz ve yakın tarihe bakıp yüzleşmemiz gereken buna benzer birçok sorun olduğunu görüyorum. Muhalefete egemen olan linç kültürünü, medya manipülasyonuyla sonuç elde etme kurnazlığını, komplo teorileriyle insanları yaftalamayı, itibarsızlaştırma kampanyalarını ve entrikayı siyaset zannetme eğilimini tamamen reddetmeliyiz. Bunu başarmadan atacağımız her siyasi adım bizi milletten uzaklaştıracak ve onların gözünde yozlaştıracaktır.
Milyonlarca insanımızın her gün daha da yoksul, umutsuz ve depresif şekilde hayatına devam etmesine şahitlik etmek bana acı veriyor. Bunu değiştirmeden, insanlarımızın yüzünü güldürmeden hiçbir yere gitmeyeceğiz.
Düştüğümüz yerden bir avuç toprak alıp yeniden ayağa kalkacağız. BİZ BURADAYIZ!
KÜÇÜK ORTAKLAR DA KIZGIN
Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi'ne 3 bakanlık ve MİT Başkanlığını vermesi, koalisyonun küçük ortaklarında da tepkiye yol açtı.
Gelecek Partisi'nin sözcüsü Serkan Özcan, Kılıçdaroğlu'na yönelik sitem ve eleştiri yüklü bir mesaj paylaştı. "Başka hiçbir söz, seçim mağlubiyeti nedeniyle duyduğum büyük üzüntüyü ortadan kaldıramazdı.
Teşekkür ederim Sn. Kılıçdaroğlu! Ben ve benim gibi gecesini gündüzüne katan binlerce insanlara büyük bir teselli bahşettiniz! İyi ki olmamış!" çıkışı yaptı…
CHP TABANI DA TEPKİLİ
Kılıçdaroğlu'nun bu skandal açıklamarına CHP tabanından da tepkiler geldi. Eski CHP'li Sevigen, katıldığı bir canlı yayında "Utanması lazım bir insanın. Ümit Özdağ ile olan protokole o bizim aramızdaki namusumuz diyor. Onu açıklamamak namustur diyor, asıl açıklamamak namussuzluktur. " dedi.
Sevigen'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde oldu:
Siyasi partiden çıktık Magazin olduk artık. Kasetlerle anılan parti haline geldik. Dün Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümüydü, CHP o çizgiden bugün ne çizgiye geliyor. FETÖ taktiği deniyor ya, Allah sonumuzu hayretsin. Muhalefet yok, lider mi var başkan mı var? Baykal, bize yüzde 10 ihanet kotası koyun, derdi. Özel, Kemal Bey'in vekili. En büyük ihanet odur. Siz bana emanet verdiniz, teslim ediyorum diyebilmeli. Kim sızdırırsa sızdırsın, mühim olan sızdırılması değil.
"KEMAL BEY SOKAĞA ÇIKAMIYOR"
Genel başkana utanmaz diyemiyorum, utanması lazım bir insanın. Ümit Özdağ ile olan protokole o bizim aramızdaki namusumuz diyor. Yükselen ırkçı bir parti ile protokol yapıyor, onu açıklamamak namustur diyor, asıl açıklamamak namussuzluktur. Böyle bir genel başkan olur mu. Cumhuriyet tarihinde böyle bir genel başkan gelmemiştir. Ne sorulsa 'buna cevap yok' diyor. Böyle bir genel başkan olur mu? Bu toplantının amacı, Ekrem Bey hem genel başkan olayım, hem belediye başkanı olayım diyor. Toplantı yapabilirler ama Özel kendi vekili. Ekrem Bey, Kemal Bey'i temsil etmiyor, Özel Kemal Bey' temsil ediyor. Kemal Bey hak ediyor bunu, Kemal bey bize ihanet etti. Adalet gelip çatıyor. Kemal bey sokağa çıkamıyor. Milletin karşısına çıkamazsanız ölürsünüz.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise "Yazıklar olsun…Ayıp ama artık, çekilin gidin" mesajını paylaştı.
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