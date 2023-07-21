Kılıçdaroğlu'nun "Gizli protokol" hamlesi suyu iyice bulandırdı! Muhalif kanatta topyekun isyan: Yazıklar olsun

'KİMSE BİLMİYORDU'

Parti sözcüsünün bile sözlerini boşa çıkartan Kılıçdaroğlu "O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve namusuna teslim edilen bir protokoldür. Benim konuşmam doğru değildir. İkimizin arasında özel bir protokol imzalandı. Kamuoyuna açık bir protokol değil.

İkimizin namusuna teslim edilmiş bir protokoldür nokta. Yorum yapmam doğru değil. Faik Öztrak protokolü bilmiyor. Danışman dahil kimse bilmiyor. Sayın Özdağ ve Sayın Oğan'la ilgili yaptığım görüşmelerden diğer parti liderlerinin haberi vardı. Protokolden yoktu" açıklaması yaptı.

KOALİSYON ORTAKLARI ÇOK KIZDI!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokol, diğer koalisyon ortaklarını kızdırdı.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalar yaptı.

'KARANLIK DEHLİZLERDE...'

"Biz sahada kendisi için oy isterken, meğer o Ankara'nın karanlık dehlizlerinde pazarlıklar yapıyor, protokoller imzalıyormuş. Arkadaşlarının haberi yok, ittifak ortaklarının bilgisi yok.

Hoyratça heba edilmiş bir güven, yeniden kazanılabilir mi?" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.