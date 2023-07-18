Gizli protokol CHP’de panik yarattı! Ümit Özdağ ifşaladı Kemal Kılıçdaroğlu tutuştu! CHP ve yandaş medyası da topa girdi

CHP'DEN PANİK AÇIKLAMASI

Gizli pazarlığı itiraf eden Özdağ sonrası CHP'den panik açıklaması geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" diyerek gizli pazarlığın üstünü örtmeye çalıştı.

CHP'Lİ GAZETECİDEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Şaban Sevinç, Öztrak'ın açıklamalarını yalanladı. "CHP Sözcüsü Faik Öztrak yalanladı ama Ümit Özdağ'ın elinde Kılıçdaroğlu ve Özdağ'ın imzasını taşıyan 'İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlık Zafer Partisi'ne verilecek' yazan bir gizli protokol var." diyen Sevinç, "Özdağ yalancı durumuna düşürülürse bu belgeleri yayınlar" ifadelerini kullandı.