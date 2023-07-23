Gizli protokol savaşı gözler önünde! Akşener’den Kılıçdaroğlu ve Özdağ’a bombardıman: Daha konuşulmadan dağıtmak isabetli olmamış
CHP’de seçim döneminde yanıp tutuşan Kılıçdaroğlu çıkmaz sokağa girdi. Koalisyon masasında protokol krizinin yankıları sürüyor. Ümit Özdağ'ın "Kemal Kılıçdaroğlu ile 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı üzerinden gizli protokol yaptık" itirafı sonrası 8'li koalisyonda tepkileri beraberinde getirdi. Kılıçdaroğlu ise, bu açıklamanın ardından “İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur” diyerek Özdağ’a ‘namus’ göndermesinde bulunmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından, fondaş İsmail Saymaz’a konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Daha Bakanlıkları bile bölüşmemiştik. Hangi bakanlık hangi partide olacak, bunlar konuşulmadan bakanlıkları dağıtmak isabetli olmamıştır" diyerek tepki gösterdi.
8 benzemezin bir araya geldiği yıkım koalisyonu, 28 Mayıs'ta hezimetin travmasını atlatamazken şimdi de 'gizli protokol' krizi ile sarsıldı. Bombanın pimini Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ çekti…
Özdağ, "Seçilirse iç savaş çıkar" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verdiğini dile getirdi. Bu itiraf sonrası CHP panikledi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" diyerek gizli pazarlığın üstünü örtmeye çalıştı.
Ümit Özdağ ise "Kemal Bey attığı imzayı inkar edecek insan değildir." diyerek bombayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucağına bıraktı. İddiasının yalanlanması halinde belgeyi paylaşacağını söyledi.
Gelişme üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan itiraf niteliğinde bir çıkış geldi ve "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum" dedi.
Bay Bay Kemal, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek Ümit Özdağ'a 'namus' ayarı verip "ihanet etme" çağrısında bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'la 28 Mayıs öncesi İçişleri dahil üç bakanlığı ve MİT'i verdiğine ilişkin gizli mutabakat İyi Partililer tarafından sert tepkiyle karşılandı.
ÜMİT ÖZDAĞ'DAN "MERAL AKŞENER MUTABAKATTAN HABERDARDI" İMASI
Gelişme üzerine Ümit Özdağ, İYİ Partililere Mera Akşener'in 24 Mayıs tarihli açıklamalarıyla yanıt verdi... Söz konusu görüntülerde Akşener, "Biz Kılıçdaroğlu'na İnce, Özdağ ve Oğan'la ilişki kurma ve onların talepleriyle ilgili tutum alma konusunda yetki verdik. O yetkisini kullandı" şeklinde konuşuyor.
Özdağ, Meral Akşener'in mutabakattan haberdar olduğunu da ima etti.
"BAKANLIKLARI BÖLÜŞMEDEN AKANLI DAĞITMAK İSABETLİ OLMAMIŞTIR"
Akşener, danışmanı üzerinden verdiği yanıtta, gizli mutabakattan haberdar olmadığını, yalnızca kamuoyuna yansıyan yedi maddelik mutabakatı bildiğini söyledi.
Fondaş İsmail Saymaz'a konuşan Akşener, "Daha Bakanlıkları bile bölüşmemiştik. Hangi bakanlık hangi partide olacak, bunlar konuşulmadan bakanlıkları dağıtmak isabetli olmamıştır" diyerek Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasındaki gizli prtokolü yanlış bulduğunu açık açık söyledi.
Akşener şöyle dedi:
Kılıçdaroğlu'nun açık ya da örtülü mutabakat yapma yetkisi vardı. Bu yetkisini kullanır ya da kullanmaz. Kemal Bey partisine düşecek bakanlıklar hakkında istediği gibi tasarrufta bulunur. Bu yalnızca iki genel başkanı ilgilendirir. Ancak biz aramızda bakanlıkları bölüşmemiştik. Dolayısıyla henüz bakanlıkları konuşmadan İçişleri ya da şu bu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur. Hangi bakanlık hangi partide olacak, bunlar konuşulmadan bakanlıkları dağıtmak isabetli olmamıştır."
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