Gizli protokol savaşı gözler önünde! Akşener’den Kılıçdaroğlu ve Özdağ’a bombardıman: Daha konuşulmadan dağıtmak isabetli olmamış

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN "MERAL AKŞENER MUTABAKATTAN HABERDARDI" İMASI

Gelişme üzerine Ümit Özdağ, İYİ Partililere Mera Akşener'in 24 Mayıs tarihli açıklamalarıyla yanıt verdi... Söz konusu görüntülerde Akşener, "Biz Kılıçdaroğlu'na İnce, Özdağ ve Oğan'la ilişki kurma ve onların talepleriyle ilgili tutum alma konusunda yetki verdik. O yetkisini kullandı" şeklinde konuşuyor.

Özdağ, Meral Akşener'in mutabakattan haberdar olduğunu da ima etti.