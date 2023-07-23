HDP ile gizli protokol var mı? Kılıçdaroğlu HDP’de ne vaat etti?

Seçim öncesi yapılan gizli protokoller, bakanlık pazarlıkları. Siyasetin gündeminden düşmüyor. Kılıçdaroğlu seçim öncesi, 6’lı masadaki her partiye cumhurbaşkanı yardımcılığı ve hayali bakanlık dağıtmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde destekçilerinden biri de HDP'ydi. İşte bu noktada herkesin kafasında beliren soru şu; Kılıçdaroğlu HDP ile de bir protokol yaptı mı, yapmadı mı?

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