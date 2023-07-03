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Ekrem İmamoğlu’ndan gizli toplantı! İlçe başkanlarını topladı | Canan Kaftancıoğlu öğrenince çılgına döndü

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Giriş Tarihi: 03.07.2023 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023
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Ekrem İmamoğlu’ndan gizli toplantı! İlçe başkanlarını topladı | Canan Kaftancıoğlu öğrenince çılgına döndü

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerden ağır yenilgiyle ayrılan CHP'de sular durulmuyor. Değişim tartışmalarının yaşandığı partide İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki koltuk savaşı da kızıştı. Genel Başkan olmak isteyen İmamoğlu, 18 ilçe başkanı ile gizli toplantı yaptı. Bunu duyan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ise çıldırdığı ve o başkanları görüşmeye çağırdığı iddia edildi. Kaftancıoğlu'nun davetine katılmayan ismin de görevden alındığı belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlerde aldığı yenilgi ile sarsıldı. Partide İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlattığı değişim tartışmaları hız kazandı.

13 yıla sayısız yenilgi sığdıran Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na hem parti tabanından hem de seçmenden tepki yağdı.

Eleştirileri duymazdan gelen Kılıçdaroğlu ise koltuğu bırakmayacağı mesajını paylaştı. Kendisine yakın isimlerle Ekrem İmamoğlu'nun adaylık çıkışını engellemeye çalıştı. Ankara'daki kavga, İstanbul'a kadar uzandı.

KAFTANCIOĞLU'NDAN PROFİL MESAJI!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'ye yakın Sözcü gazetesine verdiği röportajda "Kılıçdaroğlu olmasaydı büyük ihtimalle İmamoğlu profilinde birisi İBB Başkan Adayı olamazdı" çıkışı yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun ise sosyal medyadan paylaştığı İmamoğlu fotoğrafıyla Kaftancıoğlu'na üstü kapalı mesaj yolladı.

İMAMOĞLU'NDAN SÜRPRİZ HAMLE

Kongreye sayılı günler kala, taraflar çalışmalarını hızlandırdı. Genel Başkanlık için hevesli olan Ekrem İmamoğlu, sürpriz bir hamle yaptı.

18 İLÇE BAŞKANINI TOPLADI

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'nin yazarlarından Seyhan Avşar'ın iddiasına göre 15 Haziran'da Emirgan'da 18 ilçe başkanını topladı…

Görüşmeyi ilçe başkanlarının istediği iddiası da ortaya atıldı. Ancak bu gizli görüşme, Canan Kaftancıoğlu'nu çok kızdırdı.

HAMLE GECİKMEDİ

Ekrem İmamoğlu ile görüşen isimleri, iki gün sonra Kadıköy'de topladı. Ancak o toplantıya CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün katılmadı.

Seyhan Avşar'ın iddiasına göre İmamoğlu ile görüşen ancak Kaftancıoğlu ile görüşmeye gitmeyen Aydın Düzgün, Kadıköy'deki o toplantıdan günler sonra görevden alındı…

'BENİ SOPALIYORLAR' DEDİ

Kaftancıoğlu'na yakın bir isim "Düzgün hakkında 3 yıldır devam eden şikayetler vardı. İki ilçe başkan yardımcısının şikayeti var. Toplantı yapıldı ve görevden alınmasına karar verildi" ifadesini kullandı.

İddiaları reddeden Düzgün "Beni sopalayarak diğer ilçe başkanlarını dizayn etmek istiyorlar" ifadesini kullandı.

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