Ekrem İmamoğlu’ndan gizli toplantı! İlçe başkanlarını topladı | Canan Kaftancıoğlu öğrenince çılgına döndü

HAMLE GECİKMEDİ

Ekrem İmamoğlu ile görüşen isimleri, iki gün sonra Kadıköy'de topladı. Ancak o toplantıya CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün katılmadı.

Seyhan Avşar'ın iddiasına göre İmamoğlu ile görüşen ancak Kaftancıoğlu ile görüşmeye gitmeyen Aydın Düzgün, Kadıköy'deki o toplantıdan günler sonra görevden alındı…