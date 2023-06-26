Baba-Oğul kavgası boyut atladı! CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik’ten İmamoğlu’na zehir zemberek sözler

KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA 'YERİNDE KAL' MESAJI!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu durum karşısında önceliğinin İstanbul olduğunu belirti. "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diyerek Ekrem İmamoğlu'na 'otur oturduğun yere, senin işi belediye yerini bil' mesajı verdi.

"Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu ailesinin şirketlerine gönderme yapan Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" şeklinde konuştu.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken topa Kılıçdaroğlu'nun A Takımı girdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN A TAKIMI DEVREDE

Partisinin İzmir İl Başkanlığında Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programa katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, Kılıçdaroğlu'nun kaptan olarak geminin başında kalacağını ilan edip 'değişim' isteyen İmamoğlu ve diğer CHP'lilere kapıyı kapadı.

Yaklaşan yerel seçimleri işaret eden Çelik, "CHP, kuruluşun ve kurtuluşun partisi olarak yeni bir seçim dönemine giriyor. Bu seçim dönemini, yeniden şahlanışın ve kaptanın gemiyi limana ulaştırması için çaba sarf ettiği bir dönemin başlangıcı olarak kabul etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.