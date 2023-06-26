Baba-Oğul kavgası boyut atladı! CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik’ten İmamoğlu’na zehir zemberek sözler
14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta yaşanan hezimetin yaraları CHP cephesinde kabuk bağlamadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Millet İttifakı’nda yaşattığı büyük buhran ‘değişim’ çağrılarını beraberinde getirmişti. ‘Gerekirse genel başkan gitmeli, ben yılmam yıldırırım’ diyerek Kılıçdaroğlu’na meydan okuyan koltuk sevdalısı Ekrem İmamoğlu, ‘Bu geminin kaptanı benim’ mesajını almış ve ikili arasında ipler atılmıştı. Baba-Oğul kavgasına bu kez CHP Genel Merkezi müdahil oldu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun A Takımı’nda yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, İmamoğlu’na sert göndermelerde bulundu. Çelik, CHP, kuruluşun ve kurtuluşun partisi olarak yeni bir seçim dönemine giriyor. Bu seçim dönemini, yeniden şahlanışın ve kaptanın gemiyi limana ulaştırması için çaba sarf ettiği bir dönemin başlangıcı olarak kabul etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için bir araya gelen ama kaosun hiç eksik olmadığı 8'li koalisyon 14 ve 28 Mayıs'ta aldığı hezimetle darmadağın oldu.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerek defaatle değişim çağrısında bulundu.
Söylemlerinde vites yükselten İmamoğlu, "Gerekirse genel başkan gitmeli" dedi, "Seçim kaybetme tecrübem yok" sözleriyle de girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdi.
İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU SAVAŞI!
CHP'li İBB Başkanı bununla da yetinmedi... Son olarak kendi reklamını ve PR'ını yapmak maksadıyla İstanbul'da bir etkinlik düzenleyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na meydan okuyarak "Ben yılmam, genellikle yıldırırım. Yaşananlar canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı" şeklinde konuştu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA 'YERİNDE KAL' MESAJI!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu durum karşısında önceliğinin İstanbul olduğunu belirti. "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diyerek Ekrem İmamoğlu'na 'otur oturduğun yere, senin işi belediye yerini bil' mesajı verdi.
"Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu ailesinin şirketlerine gönderme yapan Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" şeklinde konuştu.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken topa Kılıçdaroğlu'nun A Takımı girdi.
KILIÇDAROĞLU'NUN A TAKIMI DEVREDE
Partisinin İzmir İl Başkanlığında Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programa katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, Kılıçdaroğlu'nun kaptan olarak geminin başında kalacağını ilan edip 'değişim' isteyen İmamoğlu ve diğer CHP'lilere kapıyı kapadı.
Yaklaşan yerel seçimleri işaret eden Çelik, "CHP, kuruluşun ve kurtuluşun partisi olarak yeni bir seçim dönemine giriyor. Bu seçim dönemini, yeniden şahlanışın ve kaptanın gemiyi limana ulaştırması için çaba sarf ettiği bir dönemin başlangıcı olarak kabul etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Çelik sözlerini şöyle sürdürdü;
Biz kongreler ve kurultaylar sürecini büyük bir heyecanla yaşıyoruz, bu süreci dayanışma içinde geçireceğiz. Aynı zamanda partinin gelişimi ve dönüşümü için de üyemizden yöneticimize kadar herkesin bu işe katkı koyacağı bir süreç yaşanacak."
GÖZLER İMAMOĞLU'NA ÇEVRİLDİ
Devrim Barış Çelik'in "Kılıçdaroğlu seçimlerde CHP'nin başında olacak, geminin kaptanı" mesajı sonrası o gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. 'Değişim' isteyen İmamoğlu'nun ne tepki vereceği şimdiden merak konusu oldu.
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