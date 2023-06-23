Ekrem İmamoğlu "Yıldıracağım" dedi Kemal Kılıçdaroğlu'na gözdağı verdi! Koltuğu bırak mesajı: Toplumda karşılığın kalmadı

KILIÇDAROĞLU DİRENİYOR İMAMOĞLU ZORLUYOR

Bu gelişmelerin ardından CHP fondaşı kanallardan olan TELE 1'e konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ekrem İmamoğlu'na net mesaj göndererek adeta "otur oturduğun yerde" dedi. Kılıçdaroğlu, 'Önceliğim İstanbul' diyerek "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem." ifadelerini kullandı.

"Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" sözleriyle İmamoğlu'nu hedef alan CHP lideri, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz." dedi.

Kılıçdaroğlu, programda kendisi yöneltilen "Aday olacak mısınız?" sorusuna ise tüzükten aldığı yetkiyi hatırlatacak "Ben delegelerin iradesine ipotek koyamam" diyerek İmamoğlu'na 'delege bende, şansın yok' mesajı verdi.