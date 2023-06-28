Canan Kaftancıoğlu İmamoğlu ile alay etti: Kılıçdaroğlu olmasa İBB’ye aday bile olamazdı

KARŞILIKLI GÖNDERMELER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu'na yönelik 'önceliğinin İstanbul olduğunu' belirterek, "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" sözleriyle Ekrem İmamoğlu'na 'kapıları kapattığının' mesajını verdi. "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" ve "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" diyerek İmamoğlu'na gönderme yaptı.

"GENEL BAŞKAN DAHİL DEĞİŞMELİ"

Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki kavgaya zaman zaman parti içindeki taraflar da yaptıkları açıklamalarla ortak oldu. Özgür Özel, "Sorumluluk almaktan kaçmam" diyerek Genel Başkanlığa göz kırparken Engin Altay ve son olarak Bülent Tezcan da "Genel Başkan dahil değişmeli" ifadeleriyle olay bir çıkış yaptı.