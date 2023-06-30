Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bomba hamle! Bodrum açıklarında ABD bayraklı yatta sır görüşme
CHP'de yaşanan koltuk savaşı bir başka boyut kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu "Değişim" çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu'na "İstanbul'a bak" diyerek rest çekerken, İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bomba bir hamle geldi. Urla'da tatil yapan İmamoğlu'nun tatilini yarıda keserek 5 saat yol gittiği ve Bodrum açıklarında bulunan ABD bayraklı bir yatta sır bir görüşme yaptığı öğrenildi. İmamoğlu'nun görüşmeye giderken en yakınlarını bile iskelede bıraktığı belirtilirken, yatta kimlerin bulunduğu merak konusu oldu.
8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yaşadığı seçim hezimeti sonrası CHP fokur fokur kaynamaya devam ediyor.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerek peş peşe 'değişim' çağrıları yaptı.
Söylemlerinde vites yükselten İmamoğlu, "Gerekirse genel başkan gitmeli" dedi, "Seçim kaybetme tecrübem yok" sözleriyle de girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'nu açık açık hedef gösterdi.
İmamoğlu'nu çıkışlarına karşı Kılıçdaroğlu, "Mücadeleye devam edeceğim", "Kaptan olarak gemiyi limana ben götüreceğim" çıkışlarını yaptı. Her fırsatta İmamoğlu'na "İstanbul'a odaklan işine bak" mesajı verdi.
İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU'NA MEYDAN OKUDU: BEN YILMAM YILDIRIRIM
İmamoğlu ise son olarak kendi reklamını ve PR'ını yapmak maksadıyla İstanbul'da bir etkinlik düzenledi. Kılıçdaroğlu'na bir kez daha meydan okuyan İmamoğlu, "Ben yılmam, genellikle yıldırırım. Yaşananlar canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı" şeklinde konuştu.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bomba bir çıkışa daha imza attı.
"KOLTUĞU BIRAKMAYACAĞIM" MESAJI: "KİMİ DEĞİŞİMLER KURUMU GERİYE DÜŞÜREBİLİR"
Koltuğunu hedef alan 'değişim' tartışmalarına nasıl baktığı sorulan Kılıçdaroğlu, "Kimi değişimler vardır ki kurumları daha iyiye götürmeyebilir; kimi değişimler kurumları eskisinden daha geriye düşürebilir. Değişim tartışmalarına ve bu tartışmaların olası sonuçlarına bu çerçevede bakıyorum" diyerek koltuğu bırakmayacağını ilan etti.
"KOLTUK HIRSIM YOK"
Girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu, kendisi hakkındaki istifa ve değişim çağrılarına bir kenara bırakarak şu ifadeleri kullandı: Yaşamımın hiçbir döneminde de koltuk hırsım olmadı. Ki sadece bir imgelem olarak değil, somut olarak da o koltukta oturan olmadım; tercihim vatandaşlarımızın arasında olmaktan yana oldu.
Kılıçdaroğlu, koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha 'bu geminin kaptanı benim' mesajı vermeyi ihmal etmedi.
"BU GEMİNİN KAPTANI BENİM" DEDİ KOLTUĞU BIRAKMAYACAĞINI İLAN ETTİ
Görevinin "CHP'yi güvenli bir limana çekmek" olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere kadar koltuğun başında olacağının sinyali vererek, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanıyım. CHP'nin şu an itibariyle kaptanı benim. Ve şu anki görevim, grup konuşmamda da belirttiğim gibi CHP'yi güvenli bir limana götürmektir. Ama şu da kesinlikle ve kesinlikle unutulmasın. CHP, bir iç deniz gemisi değildir. CHP engin denizlerin gemisidir" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: CHP'yi bir iç deniz gemisine çevirecek tartışmalardan ve bu tartışmaların sonuçlarından uzak tutacağım. CHP, herkes için ve her alanda hakkı, hukuku, adaleti savunmaya devam edecektir.
İMAMOĞLU'NA 'KURULTAY' VE 'GELENEK' AYARI! "DENGİM DEĞİLSİN" MESAJI
Ekrem İmamoğlu'na yönelik mesajlarını sürdüren Kılıçdaroğlu, "CHP hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz" sözlerini sarf edip önemli olanın yaş değil birikim olduğunu vurguladı.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi: CHP, genel başkanını kurultaylarında seçer... Adaylar çıkar ve yarışırlar... CHP, hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz. Bu davranış CHP'nin geleneğinde yoktur. CHP Kurultaylarında Genel Başkanların yaşından ziyade birikimine, çalışkanlığına, halkla ilişkilerine vs. bakılır. Ekrem Bey de dahil olmak üzere elbette her CHP'li, CHP'ye Genel Başkan adayı olabilir. Bunda hiçbir tereddüdüm yok...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu durum karşısında bir kez daha önceliğinin İstanbul olduğunu belirtti. "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diyerek Ekrem İmamoğlu'na 'Otur oturduğun yere, senin işi belediye yerini bil' mesajı verdi. "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu ailesinin şirketlerine gönderme yapan Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" şeklinde konuştu.
KAVGAYA KAFTANCIOĞLU İLE MURAT ONGUN DA GİRDİ!
Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun verdiği 'koltuk savaşı'na son olarak Canan Kaftancıoğlu dahil oldu. 'Değişim' çıkışlarının Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu savunan Canan Kaftancıoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı." ifadeleriyle İmamoğlu'nu hedef aldı.
Kaftancıoğlu'nun sözlerine Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan yanıt geldi. Ongun, sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun 4 fotoğrafını paylaşarak "'Profil'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu" yorumunu yaparak Kaftancıoğlu'na göndermede bulundu.
EKREM İMAMOĞLU ABD BAYRAKLI YATTA GÖRÜŞME YAPTI!
İki isim arasındaki kavga karşılıklı atışmalarla sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sır bir görüşmeye imza attı.
Ekrem İmamoğlu ABD bayraklı bir yatta özel görüşme yaptı. Kavgayı, derinlere taşıdı.
Takvim'in haberine göre geleneksel bayram tatilini yarıda kesen Ekrem İmamoğlu, Urla'dan konvoyla çıkıp 5 saat yol kat ederek Bodrum'a geçti. Burada ABD bayraklı özel bir yata binen Ekrem İmamoğlu çok yakınındaki isimleri bile iskelede bırakıp derin kulislere girişti.
KILIÇDAROĞLU DA YATTA SIR GÖRÜŞME YAPMIŞTI
2019'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da özel bir yatta sır görüşme yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun yat görüşmesinin fotoğrafları ortaya çıkmış, İstanbul Kalamış'taki marinada yapılan sır görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğü öğrenilmişti.
İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ İLE YAKALANMIŞTI
Ekrem İmamoğlu'nun yabancı ülke temsilcileri ile sık sık temasları biliniyor. Defalarca kez ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüşen Ekrem İmamoğlu'nun en büyük bombası ise İngiliz büyükelçi ile teması olmuştu.
İmamoğlu, geçtiğimiz yıl İstanbul'un kar felaketiyle karşı karşıya kaldığı anlarda Sarıyer'deki bir balıkçıda İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı.
İmamoğlu partisinden bile gizlediği görüşmeyi 'yemek molası' olarak tanımlamıştı. Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki göstermişti.
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