Ekrem İmamoğlu’ndan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı bomba hamle! Bodrum açıklarında ABD bayraklı yatta sır görüşme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu durum karşısında bir kez daha önceliğinin İstanbul olduğunu belirtti. "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diyerek Ekrem İmamoğlu'na 'Otur oturduğun yere, senin işi belediye yerini bil' mesajı verdi. "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu ailesinin şirketlerine gönderme yapan Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" şeklinde konuştu.

KAVGAYA KAFTANCIOĞLU İLE MURAT ONGUN DA GİRDİ!

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun verdiği 'koltuk savaşı'na son olarak Canan Kaftancıoğlu dahil oldu. 'Değişim' çıkışlarının Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu savunan Canan Kaftancıoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı." ifadeleriyle İmamoğlu'nu hedef aldı.



Kaftancıoğlu'nun sözlerine Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan yanıt geldi. Ongun, sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun 4 fotoğrafını paylaşarak "'Profil'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu" yorumunu yaparak Kaftancıoğlu'na göndermede bulundu.