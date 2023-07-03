Konya’da yaklaşık 2 metrelik buğday yetiştirildi! 180 santimetrelik buğday nasıl yetiştirilir?

TOHUM YERLİ

Burası kıraç bir arazi, tarlamız güçlü bir arazide yer almıyor. Öyle olmasına rağmen burada buğdayların boyu 180 CM'ye ulaştı. Bizim burada üretim yaptığımız tohum kesinlikle yerli. Eskiden biz buğdayın ekimini yapıyorduk ancak zaman içinde bunu boşladık. Diğer türlerde ekim yaptım. Sonrasında ben bu buğdayın tekrar üretimini yapıp ektim.