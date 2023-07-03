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Konya’da yaklaşık 2 metrelik buğday yetiştirildi! 180 santimetrelik buğday nasıl yetiştirilir?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 03.07.2023 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023
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Konya’da yaklaşık 2 metrelik buğday yetiştirildi! 180 santimetrelik buğday nasıl yetiştirilir?

Konya’nın Doğan ilçesi Yazlıca Mahallesi’nde bulunan tarlada 180 santimetrelik buğday yetiştirildi. Bu nasıl oldu? 180 santimetrelik buğday nasıl yetiştirilir? A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu olan çiftçi Harun Su merak edilenleri anlattı. Ahmet Çelik elindeki metre ile yaptığı ölçümde başakların boyunun 185 santimetreye ulaştığını gördü.

Harun Su A Haber mikrofonlarına şunları söyledi:

"Başaklarımız 180 santimetre bazı yerlerde 2 metreye de ulaşıyor. Makarnalık buğday çeşidi. Geçtiğimiz yıl az bir miktarda temin ederek 1 parselde üretim yaparak çoğalttım. Bu sene geniş ekim yaptım. Tabi üretim esnasında yabancı maddelerden arındırarak bu işlemi yaptık.

"YAĞIŞLARIN FAZLA OLMASI…"

Ben buğdayların bu kadar boy vereceğini düşünmüyordum sadece ilk ekim yaptığımda buğday taneleri çok iyi durumdaydı. Yağışların fazla olması boyunu arttırdı. Geçen yıl kurak olmasına rağmen diğer türlere göre yüzde 50 fazla verim verdi.

TOHUM YERLİ

Burası kıraç bir arazi, tarlamız güçlü bir arazide yer almıyor. Öyle olmasına rağmen burada buğdayların boyu 180 CM'ye ulaştı. Bizim burada üretim yaptığımız tohum kesinlikle yerli. Eskiden biz buğdayın ekimini yapıyorduk ancak zaman içinde bunu boşladık. Diğer türlerde ekim yaptım. Sonrasında ben bu buğdayın tekrar üretimini yapıp ektim.

TÜRK TAKİP ALTINDA

Benim bu buğday tanelerini aldığım vatandaş ta bu tohumların türünü tam olarak bilmiyordu. Buradaki buğday türü için Tarım İlçe Müdürlüğü ile istişareler yapıyoruz. Ekiplerimiz buraya gelip denetlemesini yapıp takip ediyorlar."

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