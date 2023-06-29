CHP'de değişim rüzgarı kavgası! Herkes birbirine girdi: Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'na, Özcan'dan Ongun'a...

Seçimde alınan yenilginin ardından Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' kavgası büyüyor… Yaşanan koltuk kavgasına Canan Kaftancıoğlu da dahil oldu. Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan CHP'nin İstanbul İl Başkanı, "Profili uygun değildi" diyerek İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu sayesinde İBB Başkanı olabildiğini açıkladı. Bu sözlere önce Murat Ongun sosyal medya paylaşımıyla cevap verirken gerilime Tanju Özcan da karıştı. CHP'den ihraç edilmesi istenen Tanju Özcan, kavgayı kızıştırdı: Siyaset böyledir. Sen de İmamoğlu sayesinde…

Giriş Tarihi: 29.06.2023 14:39 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 14:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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