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CHP'de değişim rüzgarı kavgası! Herkes birbirine girdi: Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'na, Özcan'dan Ongun'a...

Seçimde alınan yenilginin ardından Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' kavgası büyüyor… Yaşanan koltuk kavgasına Canan Kaftancıoğlu da dahil oldu. Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan CHP'nin İstanbul İl Başkanı, "Profili uygun değildi" diyerek İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu sayesinde İBB Başkanı olabildiğini açıkladı. Bu sözlere önce Murat Ongun sosyal medya paylaşımıyla cevap verirken gerilime Tanju Özcan da karıştı. CHP'den ihraç edilmesi istenen Tanju Özcan, kavgayı kızıştırdı: Siyaset böyledir. Sen de İmamoğlu sayesinde…

Giriş Tarihi: 29.06.2023 14:39 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 14:41
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CHP’de değişim rüzgarı kavgası! Herkes birbirine girdi: Kaftancıoğlu’ndan İmamoğlu’na, Özcan’dan Ongun’a...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimeti yaşayan CHP'de kriz aşılamadı. Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' çağrısı üzerine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu paniğe kapıldı.
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CHP’de değişim rüzgarı kavgası! Herkes birbirine girdi: Kaftancıoğlu’ndan İmamoğlu’na, Özcan’dan Ongun’a...

SEÇMEN TEPKİLİ

Koltuğunu korumak için tüm MYK'yı görevden alan ve 'Gemiyi limana ben götüreceğim' diyen Kılıçdaroğlu'na hem parti tabanından hem de seçmenden tepki yağdı.

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CHP’de değişim rüzgarı kavgası! Herkes birbirine girdi: Kaftancıoğlu’ndan İmamoğlu’na, Özcan’dan Ongun’a...

Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yaşanan krize kayıtsız kalmadı.

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CHP’de değişim rüzgarı kavgası! Herkes birbirine girdi: Kaftancıoğlu’ndan İmamoğlu’na, Özcan’dan Ongun’a...

Önceki gün CHP'ye verdiği destekle bilinen Sözcü gazetesine verdiği röportajda, Genel Başkan olmak isteyen Ekrem İmamoğlu'na sert çıktı.

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CHP’de değişim rüzgarı kavgası! Herkes birbirine girdi: Kaftancıoğlu’ndan İmamoğlu’na, Özcan’dan Ongun’a...

ADAY OLAMAZDI

Parti içindeki değişim tartışmalarının Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu söyleyen Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na yönelik "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı" ifadelerini kullandı.