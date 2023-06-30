CHP'li Toprak'tan İmamoğlu'na İstanbul göndermesi! "Başarılıysan alırsın" mesajı...

KILIÇDAROĞLU KOLTUĞU KİMSEYE BIRAKMIYOR

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler yükselirken Ekrem İmamoğlu 'değişim' çıkışıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.

"Buradayım. Mücadeleye devam edeceğim" çıkışıyla koltuktan kalkmayacağını belirten Kılıçdaroğlu bugün ise flaş bir çıkış yaparak kendisine oy verenleri adeta çıldırttı.

'DEĞİŞİM' İSTEYEN İMAMOĞLU'NA BAY KEMAL GÖNDERMESİ

'Topyekün değişim' çağrısı yapan İmamoğlu'na kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, "Önceliğim İstanbul" vurgusu yapıp "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diye konuştu.

OTUR OTURDUĞUN YERDE MESAJI

"Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu'na 'otur oturduğun yerde' mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ise bu sözlere, "Ben yılmam, genellikle yıldırırım. Yaşananlar canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı" ifadeleriyle yanıt verdi.

CHP'Lİ TOPRAK'TAN İMAMOĞLU'NA ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER: BAŞARILIYSANIZ BELEDİYELERİ BİR KEZ DAHA ALIRSINIZ

Parti içerisindeki kavgaya CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak da dahil oldu. Toprak, isim vermeden İmamoğlu'nu hedef alıp, "Belediye başkanları başarılıysa kendi belediyelerini bir kez daha alırlar" ifadelerini kullandı.

Diken'e konuşan Toprak, "Bugün değişim adı altında yürütülen tartışma, kısır ve kişiler üzerinden sürdürülen bir tartışma halini almıştır. Bunun partinin faydasına olacağına inanmıyorum." dedi.

"DAYATMAYLA DEĞİŞİM DİYENLER YAKIN ZAMANDAKİ DSP ÖRNEĞİNE İYİ BAKSINLAR"

Sözlerinin devamında değişim çağrılarına tepki gösteren CHP'li Toprak şunları dile getirdi:

"Değişim derken, biz bunu ortak akılla yönetemez, doğru temellere ve paradigmaya oturtamazsak parti karpuz gibi ikiye bölünür ve kurultaylar partisi olur. CHP'de bir ara dönem yaşanır bu da partiye zarar verir. Dayatmayla değişim diyenler yakın zamandaki DSP örneğine iyi baksınlar."