CHP'li Toprak'tan İmamoğlu'na İstanbul göndermesi! "Başarılıysan alırsın" mesajı...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'topyekün değişim' diyerek isyan bayrağını açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na parti içerisinden gelen tepkiler dinmiyor. Türkiye'nin kritik öneme sahip seçimlerinde hezimete uğrayan koalisyon masasında bir yandan yaprak dökümü yaşanırken, diğer yanda da CHP'de kılıçlar bir türlü kılıflara girmiyor. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında yaşanan koltuk kavgası tüm hızıyla devam ederken, kaosun ortasına yeni bir isim dahil oldu. CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, isim vermeden İmamoğlu'nu hedef alıp, "Belediye başkanları başarılıysa kendi belediyelerini bir kez daha alırlar" ifadelerini kullandı.
14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanmaya devam ediyor.
Partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu kendi kişisel tercihleri doğrultusunda yeniden dizayn eden Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu isyan bayrağı açtı.
KILIÇDAROĞLU KOLTUĞU KİMSEYE BIRAKMIYOR
CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler yükselirken Ekrem İmamoğlu 'değişim' çıkışıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.
"Buradayım. Mücadeleye devam edeceğim" çıkışıyla koltuktan kalkmayacağını belirten Kılıçdaroğlu bugün ise flaş bir çıkış yaparak kendisine oy verenleri adeta çıldırttı.
'DEĞİŞİM' İSTEYEN İMAMOĞLU'NA BAY KEMAL GÖNDERMESİ
'Topyekün değişim' çağrısı yapan İmamoğlu'na kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, "Önceliğim İstanbul" vurgusu yapıp "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diye konuştu.
OTUR OTURDUĞUN YERDE MESAJI
"Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu'na 'otur oturduğun yerde' mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu ise bu sözlere, "Ben yılmam, genellikle yıldırırım. Yaşananlar canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı" ifadeleriyle yanıt verdi.
CHP'Lİ TOPRAK'TAN İMAMOĞLU'NA ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER: BAŞARILIYSANIZ BELEDİYELERİ BİR KEZ DAHA ALIRSINIZ
Parti içerisindeki kavgaya CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak da dahil oldu. Toprak, isim vermeden İmamoğlu'nu hedef alıp, "Belediye başkanları başarılıysa kendi belediyelerini bir kez daha alırlar" ifadelerini kullandı.
Diken'e konuşan Toprak, "Bugün değişim adı altında yürütülen tartışma, kısır ve kişiler üzerinden sürdürülen bir tartışma halini almıştır. Bunun partinin faydasına olacağına inanmıyorum." dedi.
"DAYATMAYLA DEĞİŞİM DİYENLER YAKIN ZAMANDAKİ DSP ÖRNEĞİNE İYİ BAKSINLAR"
Sözlerinin devamında değişim çağrılarına tepki gösteren CHP'li Toprak şunları dile getirdi:
"Değişim derken, biz bunu ortak akılla yönetemez, doğru temellere ve paradigmaya oturtamazsak parti karpuz gibi ikiye bölünür ve kurultaylar partisi olur. CHP'de bir ara dönem yaşanır bu da partiye zarar verir. Dayatmayla değişim diyenler yakın zamandaki DSP örneğine iyi baksınlar."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak?
- Üniversite sınavı (TYT-AYT) YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuçları açıklandı mı?
- Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon oranları açıklandı mı?
- Emeklinin Temmuz'da cebi dolacak! SSK - Bağkur emeklisine büyük zam müjdesi geldi! 7.500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlara yeni hesap...
- AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? AÖL. 3 dönem sınavları nasıl, online mı yapılacak?
- Vergi borç yapılandırma ne zaman bitecek? Vergi borç yapılandırma son gün ne zaman bitiyor?
- 2002-2008-2010-2014 sonrası emeklilik tablosu güncellendi! EYT ile prim -yaş listesi değişti! 45-46-47-48 yaşında emeklilik...
- Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Brezilya-Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Emekli olmak isteyene rakam belli oldu! 1.430 TL prim desteği sağlanacak! Ev hanımlarına gün doğdu! O rakamı ödeyenler...
- LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak 2023? LGS tercih takvimi açıklandı mı, nasıl yapılacak 2023?
- Borsa İstanbul ne zaman açılacak 2023? 30 Haziran Borsa İstanbul bugün açık mı, kapalı mı?
- DGS 2023 sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?