Fransa’da olaylar nereye evrilir? İsyanın perde arkasında ne var?

Bu sömürgeler dolayısıyla ülkeye gelip yerleşen artık göçmen değil de vatandaş olsa bile o insanların 2. sınıf kabul edilmesi başka önemli bir sebeptir. Belki işleyişte belki mevzuatta bir şey yokmuş gibi gözükse de göçmenlerden oluşan vatandaşlardan kendisini üstün gören ve kendi yine farklı adleden zihniyetin Fransa'da hala var olduğunu kısa sürede bunu bitirmenin mümkün olmadığını gösteren bir durum var.