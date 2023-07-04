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CHP’de gizli toplantı krizi! Canan Kaftancıoğlu davetine katılmayanı görevden aldı

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Giriş: 04.07.2023 09:42
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında koltuk savaşı kızıştı. Genel Başkan olmak isteyen İmamoğlu, 18 ilçe başkanı ile gizli toplantı yaptı. Bunu duyan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise o başkanları görüşmeye çağırarak tepki gösterdi. Davetine katılmayan ismi ise görevden aldı.
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